Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 18.05.2021 01:00
18.05.2021 01:00
Поділитися

Гороскоп на 18 травня 2021 року: точний астропрогноз на день


Гороскоп на 18 травня 2021 року – що обіцяють зірки для кожного знаку Зодіаку.

Гороскоп на 18 травня для Овна

любовний гороскоп для овнівБажано присвятити день завершенню справ, які вже давно чекають на твою увагу. А от нових проектів краще зараз не починати. Можливі конфлікти та неприємні звістки, але напруга швидко минеться.

 

 

Гороскоп на 18 травня для Тельця

любовний гороскоп для тельцівСьогодні на тебе чекає успіх у ділових справах. Щоб прийняти правильне рішення, покладайся на свою інтуїцію. А ще сьогодні можна довіряти прикметам і знакам долі вони підкажуть тобі правильний напрямок.

 

 

Гороскоп на 18 травня для Близнюків

любовний гороскоп для близнюківСьогодні тобі пощастить вирішити проблеми, над якими ти думаєш останні останніх днів. Щоб досягти успіху, скооперуй зусилля з надійними партнераими. Якщо ви матимете чіткий план дій, усе задумане неодмінно вийде.

 

 

Гороскоп на 18 травня для Рака

любовний гороскоп для раківДень не підходить для комерційної діяльності, початку нових проектів та укладення фінансових угод. Аби ефективно вирішити бізенсові питання, ретельно прорахуй можливі витрати і реальні доходи.  Це допоможе ефективно ефективно розподілити ресурси.

 

Гороскоп на 18 травня для Льва

любовний гороскоп для левівСьогодні варто бути гранично уважними та подбати про дітей, а також батьків та інших старших родичів. Можливі травми та хвороби, тому бажано поберегтися та поберегти рідних. Якщо є можливість, день краще провести на природі або вдома.

 

Гороскоп на 18 травня для Діви

любовний гороскоп для діви День чудово підходить для активного відпочинку, фізичних вправ та прогулянок на свіжому повітрі. Знайомства з людьми протилежної статі сьогодні можуть перерости в міцні та тривалі стосунки. Тож якщо ти якраз у пошуку другої половинки не сиди сьогодні вдома.  Також можна здійснювати великі покупки –  вони виявляться вдалими.

 

Також по темі: Магнітні бурі в травні 2021 – календар небезпечних дат Календар стрижок на травень 2021: сприятливі та несприятливі дати Календар садівника-городника на травень 2021: сприятливі дні для посіву

Гороскоп на 18 травня для Терезів

любовний гороскоп для терезів Твій життєвий потенціал сьогодні на дуже високому рівні. Ти відчуєш творчий порив – намагайся реалізувати його по-максимуму. Не стримуй натхнення – воно зможе піднести тебе на нові висоти. День сприятливий для спілкування та нових знайомств.

 

Гороскоп на 18 травня для Скорпіона

любовний гороскоп для скоріонівСьогодні не час для егоїзму та жадібності. Якщо можеш допомогти іншій людині – зроби це. У цей день можна налагодити стосунки з тим, з ким вон довгий час не ладналися. Достатньо проявити трішки доброзичливості і терпіння.

 

Гороскоп на 18 травня для Стрільця

любовний гороскоп для стрільців Вдалий день для людей мистецтва та науки. Імовірно, що за допомогою друзів тобі вдасться створити стартовий майданчик для майбутніх успіхів. А дитина, що народилася в цей день, житиме плідним та щасливим життям.

 

 

Гороскоп на 18 травня для Козерога

любовний гороскоп для козерогівСьогодні для тебе важкий день. Зірки не радять починати щось нове – краще просто зайнятися рутинними справами або роботою по дому.

 

 

Гороскоп на 18 травня для Водолія

любовний гороскоп для водоліївНепростий день може видатись для чоловіків-Водоліїв. Причому, проблеми виникнуть з вини самого Водолія. В особистому житті можливий остаточний розрив тривалих стосунків. Доклади зумиль, щоб уникнути конфліктів.

 

 

Гороскоп на 18 травня для Риб

любовний гороскоп для рибЩоб утримати удачу, намагайся не пускати на свою територію метушливих та заздрісних. Вірогідні конфлікти, пов’язані із недружніми намірами таємних недоброзичливців.

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували любовний гороскоп на літо 2021.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: гороскоп
18.05.2021 01:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати