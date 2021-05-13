Календар садівника-городника на травень 2021: сприятливі дні для посіву

Місячний посівний календар садівника і городника на травень допоможе зрозуміти, що і в які дні саджати та сіяти.

Сонце вже добряче пригріває, а, отже, не дає садівникам і городникам сидіти без діла.

До того ж, у травні роботи на землі суттєво побільшає.

Але що і в які дні можна роботи, а коли у землі порпатись не варто?

Ранок у Великому Місті тобі усе розповість.

Місячний календар садівника-городника на травень 2021

Сприятливі дні: 1, 2, 5-7, 15-17, 22-25, 28, 29 травня. Несприятливі дні: 3, 4, 10, 11, 26, 30, 31 травня.

Сприятливі дні для робіт у саду та на городі

1 травня: Травень має початися продуктивно.

Відмінний час для посадки картоплі, коренеплодів, посіву насіння гречки, ячменю і бобових.

Сьогодні також можна пересаджувати рослини з ослабленою кореневою системою, а також ті квіти, які мають зимувати на холодних підвіконнях.

2 травня: У цей день варто зазирнути в сад і подбати про майбутні смаколики.

Сміливо можна висаджувати абрикос, вишню, грушу, суницю, агрус, персик, сливу, смородину та яблуню.

5-7 травня: Якщо під час Пасхальних свят засумував(-ла) за роботою на городі, можеш надоложувати аж три дні поспіль.

Це вдалий час для висадки картоплі, а також — розсади арахісу, баклажанів, дайкон, кабачків, капусти.

Варто посадити саджанці винограду, груші, суниці, малини, агрусу, сливи, смородини, шипшини та яблуні.

15-17 травня: У ці дні рекомендується садити томат, огірок, патисон, кабачок, зернові, боби та інші.

Встигни зайнятися висадкою саджанців: винограду, груші, суниці, калини, малини, горобини, сливи, смородини, шипшини, яблуні.

Також добре приймуться однорічні квіти.

22-25 травня: Впродовж цього періоду рекомендується висадка плодових дерев у саду так картоплі, ріпи й редиски на городі.

Можеш також потішити свій квітник посівом гвоздик, жоржин, гладіолусів, дельфініума, ірисів, маргариток, незабудок, півоній.

28 травня: Сьогодні варто зайнятись посадкою на тривале зберігання і для насіння.

Зверни увагу — посаджені сьогодні абрикос, вишня, груша, суниця, агрус, персик, слива, смородина, яблуня, будуть довго і рясно плодоносити.

29 травня: Продовжуй займатись посівом рослин на тривале зберігання.

Дерева і багаторічні чагарники, які будуть посаджені сьогодні, будуть довго плодоносити.

Особливо ті культури, яким доведеться рости і плодоносити в посушливих або дуже холодних умовах.

Тепер ти знаєш, у які дні краще займатися садом і городом. Зберігай собі посівний календар на травень 2021 і користуйся щоразу, коли плануєш попрацювати на присадибній ділянці.

Нагадаємо раніше ми розповідали, як доглядати за фіалкою.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.