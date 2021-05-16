Гороскоп на 16 травня 2021 року: що обіцяють зірки

Гороскоп на 16 травня 2021 року для всіх знаків Зодіаку – що зірки пророкують на сьогодні.

Овен

Напружений день. Зірки попереджають, що сьогодні будь-яка справу у сфері професійної діяльності зажадає від тебе максимум зусиль. Час також проявити внутрішню впевненість та сміливість у стосунках з коханою людиною.

Телець

День сприятливий для будь-яких починань та нових звершень. Рішуче здійснюй свої плани — сьогодні все піде на твою користь. Але будь стриманим у витратах — є ризики втратити гроші.

Близнюки

Успіх сьогодні буде супроводжувати тих Близнюків, які добре обдумали план дій, а тоді приступили до його реалізаціх. Можливо, з’явиться бажання поділитися враженнями і обговорити з кимось свої проблеми. Зірки попереджають, що це може принести розчарування.

Рак

Тримай двері будинку відчиненими, адже сьогодні очікується приємний та не надто обтяжливий візит гостей. Щоб уникнути конфліктних ситуацій зі старшими, прояви максимум терпіння і такту.

Лев

Напружений день для всіх Левів. Зірки застерігають жінок-Левів від ілюзій стосовно супутника: романтичне побачення може принести муки ураженої гордості. Чоловіків-Левів чекає неприємна зустріч або звістка, яке призведе до негативних змін в особистому житті. Сьогодні також можливі фінансові втрати.

Діва

Зірки не радять надмірно старатися. Те, що здається складним, насправді виявиться дуже легким. Відкинь будь-які сумніви і дозволь почуттю впевненості повністю заповнити тебе. У другій половині дня постарайся уникнути непотрібних суперечок і конфліктів.

Терези

Напружений день, який змусить тебе відстоювати свої погляди, захищати власні інтереси. Намагайся не потрапляти під чиїсь негативний вплив. У другій половині дня можливе погіршення настрою і самопочуття.

Скорпіон

Події цього дня можуть мати несприятливий вплив на нервову систему і психіку, викликаючи підвищену збудливість і дратівливість. Очевидно, це результат дуже насиченого тижня, повного різноманітних вражень і переживань.

Стрілець

Неприємні звістки або хибні уявлення про партнерів можуть привести до помилок і непорозумінь у роботі. Вірогідні фінансові втрати. Не виключено невелике розчарування в особистому житті.

Козеріг

Успіх гарантований тільки тим Козерогам, які зуміють правильно оцінити ситуацію і переконати навколишніх у власній правоті. Але не намагайся діяти з позиції сили — удавана м’якість, винахідливість і тонка дипломатія швидше приведуть до успіху.

Водолій

Сьогодні тебе чекає емоційний підйом. Поступово зросте сексуальна енергія, особиста чарівність. На жаль, у другій половині дня можливі неприємності в спілкуванні зі старшими. Уникай суперечок, шукаючи компромісу, — тоді все стане на свої місця.

Риби

День може бути багатий на несподівані сюрпризи, приємні і не дуже. Уникай всіляких сутичок, не вступай у дискусії і сварки. Успіх буде сприяти тим Рибам, які зможуть поєднати в собі впевненість з хорошою інтуїцією і глибоким розумінням людської сутності. Другу половину дня краще присвятити активному відпочинку з дітьми.

Нагадаємо, раніше ми публікували любовний гороскоп на літо 2021.

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