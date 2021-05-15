Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 15.05.2021 01:00
15.05.2021 01:00
Поділитися

Гороскоп на 15 травня 2021 року: що обіцяють зірки


Гороскоп на 15 травня 2021 року для всіх знаків Зодіаку – що зірки пророкують на сьогодні.

Овен

любовний гороскоп для овнівДоволі складний день. У першій його частині можливі фінансові втрати і труднощі у професійній діяльності. У другій половині дня жінок-Овнів очікує романтичне побачення. А от чоловіків-Овнів може спіткнути неприємна зустріч або звістка, яке призведе до невеликих змін в особистому житті.

 

Телець

любовний гороскоп для тельців

Життєві сили, які сьогодні тебе переповнюють, можуть призвести до помилкових рішень, непорозумінь та подальших неприємностей. Пригадай свої минулі фінансові зобов’язання і слідкуй за бюджетом: вірогідні фінансові втрати.

 

Близнюки

любовний гороскоп для близнюківСьогодні доведеться постійно чинити опір негативним впливам, адже навколишня дійсність буде на тобі відображатись. Рекомендується уникати метушні, необдуманих вчинків та поспішних рішень. Приділи цей день роздумам і плануванню, а також проводь сьогодні час із сім’єю.

Рак

любовний гороскоп для раківРакам пощастило, адже сьогодні сприятливий день, як для покупок, так і для творчості. Ти зможеш розкрити свої таланти, навіть якщо твоя робота позбавлена креативної енергії, а також досягнути успіху в тому, про що завжди мріяв(-ла). Це все завдяки життєвим силам, які в цей день тебе переповнюють.

Лев

любовний гороскоп для левівДовгоочікуваний рух по кар’єрній драбині краще відкласти на потім, адже не виключені труднощі в професійних відносинах. Про себе можуть нагадати колишні проблеми та помилки, що негативно позначиться на твоєму авторитеті в робочому колективі. Тому краще скоротити спілкування.

 

Діва

любовний гороскоп для діви Швидше за все, саме цей день подарує примирення з партнером або із самим собою. Гармонійний день забезпечений тим, хто проявлятиме мудрість та витримку. Сьогодні надай перевагу тактовності над силою — так ти зможеш домогтися бажаного в суперечках.

 

 

Також по темі: Календар садівника-городника на травень 2021: сприятливі дні для посіву Календар стрижок на травень 2021: сприятливі та несприятливі дати Місячний календар на травень 2021 – сприятливі та несприятливі дати

Терези

любовний гороскоп для терезівСхоже, сьогодні доведеться витратити час та ресурси на відстоювання своїх поглядів, вирішення професійних проблем або з’ясування відносин з колегами чи рідними. Тож набирайся сил і не відступай.

 

Скорпіон

любовний гороскоп для скоріонівДосі відкладати давно заплановану й омріяну поїздку. Сьогодні варто приготуватись до її реалізації. Остерігайся випадкових знайомств та добре приглянься до людей, які викликають підозру. Лише після цього вступай із ними у будь-які стосунки.

 

Стрілець

любовний гороскоп для стрільцівДоволі неознозначний день очікує Стрільців. Не варто сьогодні звертатися до начальства або в державні чигромадські установи. Також уникай любовних пригод: вони або принесуть розчарування, або вичерпають енергію пустими балачками.

 

Козеріг

любовний гороскоп для козерогівДень сприятливий для вирішення будь-яких справ. Неважливо — звернення це до начальства чи налагодження стосунків з коханою людиною. Усе складеться на твою користь.

 

Водолій

любовний гороскоп для водоліївСьогодні тебе може чекати виснаження, розчаруваннями в близьких людях або в професійній діяльності. Зростає ризик помилок у роботі та некоректної поведінки у спілкуванні. Тому краще відкласти будь-які активності на завтра.

 

Риби

любовний гороскоп для рибТебе очікує сприятливий день без будь-яких конфліктів та непорозумінь. Ти будеш перебувати у гармонію із собою та сприятимеш встановленню миру та спокою навколо себе. Сексуальний потенціал сьогодеі теж буде високий, а відносини з партнерами стійкими і стабільними.

 

 

Нагадаємо, раніше ми публікували любовний гороскоп на літо 2021.

Фото: Pixabay

Головне фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: гороскоп
15.05.2021 01:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати