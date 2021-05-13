Модні джинси на весну 2021: несподівані тренди та привіт з 80-х

Джинси – річ, без якої важко уявити наше життя. Вони настільки зручні та універсальні, що є у гардеробі майже кожної сучасної людини.

Давайте розберемося, які саме «джинсові тренди» будуть актуальні весною 2021, і на які моделі варто звернути увагу.

Модні джинси на весну 2021

Джинси печворк

Поєднання різних кольорів і фактур – це новий потужний тренд 2021.

Цієї весни дизайнери пропонують джинси-печворк, які складаються із клаптиків різних тканин. Вони можуть бути як однотонними, так і з несподіваними яскравими принтами.

А щоб не перевантажувати свій лук деталями, поєднуй їх із білими майками та сорочками. Вийде лаконічно і стильно.

Кольоровий денім

Рожеві, жовті, фісташкові – серця модниць упевнено захоплюють кольорові джинси.

Вони допоможуть тобі створити безтурботний настрій і стануть чудовою основою для весняних луків.

Гама актуальних відтінків дуже широка – від пастельних до неонових.

Тож не розгубитися й вибрати лише один колір буде ой як непросто 🙂

Джинси палаццо

Джинси-палаццо здатні зробити твій повсякденний образ витонченим, а ще – візуально подовжують ноги.

Характерні риси моделі – широкі штанини, довжина аж до підлоги (хоч це і не аксіома), а також завищена талія.

Це вдалий вибір для жінок, які хочуть поєднати комфорт джинсів і чарівність довгих спідниць.

Варені джинси

Так звані «варенки» були актуальними у 80-х і 90-х, а тепер знову повертаються із забуття.

Носи їх із приталеними куртками та піджаками.

Таке поєднання дозволить не лише акцентувати увагу на модних джинсах, але й візуально зробити фігуру стрункішою та вищою.

Моми

Практичні та зручні mom’s jeans не втрачають своїх позицій. Вони вільні, зовсім не сковують рухів і при цьому не виглядають мішкувато.

Заміксуй їх із білою сорочкою прямого крою та трендовими гостроносими туфлями – і отримаєш ідеальний лук у стилі smart-casual.

З розрізами

Вдягнути джинси, але все одно показати струнки ніжки? Легко! Адже у тренді – моделі з розрізами.

Цей цікавий тренд точно оцінять шанувальниці несподіванх модних рішень.

Такі джинси дозволяють полегшити образ, зробити його пікантним і грайливим.

Носи їх у тандемі з кроп-топом та курткою-бомбером.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття на весну 2021.

Фото: Рexels

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