Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 13.05.2021 11:54
13.05.2021 11:54
Поділитися

Модні джинси на весну 2021: несподівані тренди та привіт з 80-х


Джинси – річ, без якої важко уявити наше життя. Вони настільки зручні та універсальні, що є у гардеробі майже кожної сучасної людини.

Давайте розберемося, які саме «джинсові тренди» будуть актуальні весною 2021, і на які моделі варто звернути увагу.

Модні джинси на весну 2021

Джинси печворк

Поєднання різних кольорів і фактур – це новий потужний тренд 2021.

Цієї весни дизайнери пропонують джинси-печворк, які складаються із клаптиків різних тканин. Вони можуть бути як однотонними, так і з несподіваними яскравими принтами.

А щоб не перевантажувати свій лук деталями, поєднуй їх із білими майками та сорочками. Вийде лаконічно і стильно.

Кольоровий денім

Рожеві, жовті, фісташкові – серця модниць упевнено захоплюють кольорові джинси.

Вони допоможуть тобі створити безтурботний настрій і стануть чудовою основою для весняних луків.

Також по темі: Шкіра, джинс чи пух? Модні куртки на весну 2021 року Ніжність vs глем-рок: модний весняний манікюр 2021 Модні тренди весни 2021: гід по головних кольорах і фасонах

Гама актуальних відтінків дуже широка – від пастельних до неонових.

Тож не розгубитися й вибрати лише один колір буде ой як непросто 🙂

Джинси палаццо

Джинси-палаццо здатні зробити твій повсякденний образ витонченим, а ще – візуально подовжують ноги.

Характерні риси моделі – широкі штанини, довжина аж до підлоги (хоч це і не аксіома), а також завищена талія.

Це вдалий вибір для жінок, які хочуть поєднати комфорт джинсів і чарівність довгих спідниць.

Варені джинси

Так звані «варенки» були актуальними у 80-х і 90-х, а тепер знову повертаються із забуття.

Носи їх із приталеними куртками та піджаками.

Таке поєднання дозволить не лише акцентувати увагу на модних джинсах, але й візуально зробити фігуру стрункішою та вищою.

Моми

Практичні та зручні mom’s jeans не втрачають своїх позицій. Вони вільні, зовсім не сковують рухів і при цьому не виглядають мішкувато.

Заміксуй їх із білою сорочкою прямого крою та трендовими гостроносими туфлями – і отримаєш ідеальний лук у стилі smart-casual.

З розрізами

Вдягнути джинси, але все одно показати струнки ніжки? Легко! Адже у тренді – моделі з розрізами.

Цей цікавий тренд точно оцінять шанувальниці несподіванх модних рішень.

Такі джинси дозволяють полегшити образ, зробити його пікантним і грайливим.

Носи їх у тандемі з кроп-топом та курткою-бомбером.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне взуття на весну 2021.

Фото: Рexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: мода, модні тренди, модні тренди весни
13.05.2021 11:54



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати