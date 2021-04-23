Ніжність vs глем-рок: модний весняний манікюр 2021

Ідеї весняного манікюру, серед яких ти точно вибереш щось для себе.
Весна – це час оновлення та пробудження природи. Стає тепліше і світліше, з’являється зелень і чарівні квіти.
Усе це впливає й на модні тенденції, зокрема у манікюрі. Весняні дизайни нігтів – здебільшого більш ніжні та грайливі.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 головних трендів весняного манікюру 2021. Дивись фото і обирай, що тобі до смаку.
Модний манікюр на весну 2021
«Різні ручки»
Креативний манікюр у техніці «різні ручки» підкорює все більше модниць. Як і зрозуміло з назви, на одній руці ти можеш вибрати один дизайн, а на другій – зовсім інший.
Хоча бажано, щоб вони таки поєднувалися один з одним за стилем та кольоровою гамою.
Такий дизайн виглядає яскраво та несподівано, навіть якщо він виконаний у пастельних тонах.
Манікюр мереживний
Мереживний манікюр – це так ніжно і по-весняному, що тобі не захочеться із ним розлучатися.
Такий дизайн здатен зробити витонченим і елегантним навіть лаконічний образ.
Ажур ефектно виглядатиме як на довгих, так і на коротких нігтиках.
Блакитний манікюр
На зміну насиченому синьому кольору, який був у тренді минулого сезону, прийшов позитивний блакитний.
Він нагадуватиме тобі про польові квіти, чисте небо й лазурові морські хвилі, навіть коли ти просто сидітимеш в офісі.Також по темі: Градієнт і східні мотиви: модні шарфи на весну 2021 Комфорт і сяйво. Модне взуття на весну 2021 Модні сумки на весну 2021: моделі, в які ти закохаєшся
Градієнт, френч чи просто однотонне покриття – будь-який варіант блакитного манікюру виглядатиме свіжо та по-весняному романично.
Дзеркальний манікюр
Одна з найкращих ідей для весняного манікюру – додати трохи сяйва. Наприклад, можна зробити ефектний дзеркальний нейл-арт.
Коли твої нігтики переливатимуться у променях весняного сонця – їх точно помітять усі.
У новому сезоні до золота та срібла додадуться й трендові неонові кольори. Експериментуй і не бійся виходити за звичні рамки!
Чорні нігті
Найнесподіваніший нейл-тренд весни 2021 – знову в моді манікюр у стилі глем-рок, основою якого є чорний лак.
Тож якщо вся ця весняна ейфорія ніжності та яскравості – не для тебе, сміливо обирай цей варіант.
Поєднуй чорний лак зі срібними малюнкам, зроби розкішний темний френч або спробуй покрити кілька нігтиків матовим фінішем.
Наймодніші кольори манікюру на весну 2021
- Молочний
- Блакитний
- Срібний
- Винний
- Фуксія
- Чорний
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни 2021.
Фото: Pixabay