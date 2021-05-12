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ICTV Ранок 12.05.2021 15:40
12.05.2021 15:40
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Відпустка не скасовується. Де і як безпечно відпочити в Туреччині


Відпустка в Туреччині 2021. Які документи потрібні та як готелі дотримуються карантинних норм.

Відпустка – це навіть звучить солодко. Але, щоб потрапити на відпочинок за кордон, є певні нюанси.

Які документи потрібні для відпочинку

Щоб потрапити до Туреччини зараз треба мати трохи більше документів із собою, аніж зазвичай.

По-перше, здаємо  ПЛР-тест, негативні результати друкуємо в англомовному варіанті та ставимо мокру печатку в лабораторії або загружаємо у смартфон скан з QR-кодом.

До речі, уряд Туреччини повідомив про відміну з 15 травня ПЛР-тестування при в’їзді до країни – на радість українським відпочивальникам.

Далі як завжди оформлюємо страховий поліс для подорожі, тільки тепер додаємо пункт «допомога при COVID-19».

І новенька фішка – HES-код. Це універсальний код кожного туриста у Туреччині. Щоб його отримати, потрібно зайти на сайт турецького уряду та заповнити електронну анкету.

Звичайно, пам’ятаємо про захисні маски та закордонний паспорт.

Що змінилося в готелях під час карантину

Що змінилося у самих готелях, та чи безпечно зараз відпочивати?

Сертифікація та дезінфекція

Аби приймати гостей, готелі проходять сертифікацію та, так би мовити, «антиковідну підготовку» – розставляють зони з санітайзерами, одноразовими масками та наліпками  про соціальну дистанцію.

У деяких готелях, наприклад, в Rixos Premium Belek, тепловізори непомітно сканують кожного гостя, аби контролювати, чи немає у людей підвищеної температури.

«Також кімнати зараз обробляються по іншій системі, тепер усе стерилізується після кожного виїзду. Після виїзду і обробки номеру 12 годин ніхто не заселяється у цей номер», – розповідає Олена, працівниця готелю.

Шведський стіл

Ох, ці ресторани зі шведськими столами. Очі розбігаються. Втім, якщо раніше взяв тарілку і пішов «в бій», тепер є нововведення.

«Таким чином процес сервісу став ще красивішим, тому що кухарі не лише сервірують у тарілку те, що гості бажають, а також компанують, із яким соусом це найбільше смакує, або з яким гарніром», – говорить працівниця готелю Олена.

Тож, за словами працівників готелю, такий формат сервісу людям подобається більше.

Також по темі: Що взяти з собою в Туреччину? Список важливих речей Як вибрати сонцезахисні окуляри: ознаки якісного аксесуару для очей Красиво та безпечно: 7 правил ідеальної засмаги

Соціальна дистанція та розваги

Дотримуватися дистанції у готелях такого класу доволі легко. Як правило, їх території величезні. А біля басейнів шезлонги знаходяться один від одного не ближче, ніж за 1,5 метри. Справжній рай для соціально свідомих людей.

А ось розважальні заходи проходять до 23 години.  У Туреччині під час карантину діє комендантська година. Тому найцікавіші розваги  проходять вдень.

Наприклад,  у Rixos Premium Belek провели битву шеф-кухарів, яку через пандемію переносили 2 роки. А участь брали не абихто, а культовий український  Майстер Шеф  Тетяна Літвінова та Головний шеф-кухар готелю Уміт Челіккая.

Повернення в Україну

Відпочили, наїлися і нарозважалися. Час їхати додому. Щоб повернутися в Україну, треба буде зробити ще один ПЛР-тест.

Тепер це часто можна зробити просто на території готелів, щоб зекономити час в українському аеропорту.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подивитись у Туреччині.

Фото: Pexels

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Теги: Rixos, подорожі, Туреччина
12.05.2021 15:40



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