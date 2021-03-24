Ніжність vs глем-рок: модний весняний манікюр 2021

Ідеї весняного манікюру, серед яких ти точно вибереш щось для себе.

Весна – це час оновлення та пробудження природи. Стає тепліше і світліше, з’являється зелень і чарівні квіти.

Усе це впливає й на модні тенденції, зокрема у манікюрі. Весняні дизайни нігтів – здебільшого більш ніжні та грайливі.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 5 головних трендів весняного манікюру 2021. Дивись фото і обирай, що тобі до смаку.

Модний манікюр на весну 2021

«Різні ручки»

Креативний манікюр у техніці «різні ручки» підкорює все більше модниць. Як і зрозуміло з назви, на одній руці ти можеш вибрати один дизайн, а на другій – зовсім інший.

Хоча бажано, щоб вони таки поєднувалися один з одним за стилем та кольоровою гамою.

Такий дизайн виглядає яскраво та несподівано, навіть якщо він виконаний у пастельних тонах.

М анікюр мереживний

Мереживний манікюр – це так ніжно і по-весняному, що тобі не захочеться із ним розлучатися.

Такий дизайн здатен зробити витонченим і елегантним навіть лаконічний образ.

Ажур ефектно виглядатиме як на довгих, так і на коротких нігтиках.

Блакитний манікюр

На зміну насиченому синьому кольору, який був у тренді минулого сезону, прийшов позитивний блакитний.

Він нагадуватиме тобі про польові квіти, чисте небо й лазурові морські хвилі, навіть коли ти просто сидітимеш в офісі.

Градієнт, френч чи просто однотонне покриття – будь-який варіант блакитного манікюру виглядатиме свіжо та по-весняному романично.

Дзеркальний манікюр

Одна з найкращих ідей для весняного манікюру – додати трохи сяйва. Наприклад, можна зробити ефектний дзеркальний нейл-арт.

Коли твої нігтики переливатимуться у променях весняного сонця – їх точно помітять усі.

У новому сезоні до золота та срібла додадуться й трендові неонові кольори. Експериментуй і не бійся виходити за звичні рамки!

Чорні нігті

Найнесподіваніший нейл-тренд весни 2021 – знову в моді манікюр у стилі глем-рок, основою якого є чорний лак.

Тож якщо вся ця весняна ейфорія ніжності та яскравості – не для тебе, сміливо обирай цей варіант.

Поєднуй чорний лак зі срібними малюнкам, зроби розкішний темний френч або спробуй покрити кілька нігтиків матовим фінішем.

Наймодніші кольори манікюру на весну 2021

Молочний

Блакитний

Срібний

Винний

Фуксія

Чорний

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни 2021.

Фото: Pixabay

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