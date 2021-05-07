Календар садівника-городника на травень 2021: сприятливі дні для посіву

Місячний посівний календар садівника і городника на травень допоможе зрозуміти, що і в які дні саджати та сіяти.
Сонце вже добряче пригріває, а, отже, не дає садівникам і городникам сидіти без діла.
До того ж, у травні роботи на землі суттєво побільшає.
Але що і в які дні можна роботи, а коли у землі порпатись не варто?
Ранок у Великому Місті тобі усе розповість.Також по темі: Чудодійні паростки: чим корисна мікрозелень та як її вирощувати Магнітні бурі в травні 2021 – календар небезпечних дат Як доглядати за кактусом: головні правила
Місячний календар садівника-городника на травень 2021
Сприятливі дні: 1, 2, 5-7, 15-17, 22-25, 28, 29 травня.
Несприятливі дні: 3, 4, 10, 11, 26, 30, 31 травня.
Сприятливі дні для робіт у саду та на городі
1 травня: Травень має початися продуктивно.
Відмінний час для посадки картоплі, коренеплодів, посіву насіння гречки, ячменю і бобових.
Сьогодні також можна пересаджувати рослини з ослабленою кореневою системою, а також ті квіти, які мають зимувати на холодних підвіконнях.
2 травня: У цей день варто зазирнути в сад і подбати про майбутні смаколики.
Сміливо можна висаджувати абрикос, вишню, грушу, суницю, агрус, персик, сливу, смородину та яблуню.
5-7 травня: Якщо під час Пасхальних свят засумував(-ла) за роботою на городі, можеш надоложувати аж три дні поспіль.
Це вдалий час для висадки картоплі, а також — розсади арахісу, баклажанів, дайкон, кабачків, капусти.
Варто посадити саджанці винограду, груші, суниці, малини, агрусу, сливи, смородини, шипшини та яблуні.
15-17 травня: У ці дні рекомендується садити томат, огірок, патисон, кабачок, зернові, боби та інші.
Встигни зайнятися висадкою саджанців: винограду, груші, суниці, калини, малини, горобини, сливи, смородини, шипшини, яблуні.
Також добре приймуться однорічні квіти.
22-25 травня: Впродовж цього періоду рекомендується висадка плодових дерев у саду так картоплі, ріпи й редиски на городі.
Можеш також потішити свій квітник посівом гвоздик, жоржин, гладіолусів, дельфініума, ірисів, маргариток, незабудок, півоній.
28 травня: Сьогодні варто зайнятись посадкою на тривале зберігання і для насіння.
Зверни увагу — посаджені сьогодні абрикос, вишня, груша, суниця, агрус, персик, слива, смородина, яблуня, будуть довго і рясно плодоносити.
29 травня: Продовжуй займатись посівом рослин на тривале зберігання.
Дерева і багаторічні чагарники, які будуть посаджені сьогодні, будуть довго плодоносити.
Особливо ті культури, яким доведеться рости і плодоносити в посушливих або дуже холодних умовах.Також по темі: Чудодійні паростки: чим корисна мікрозелень та як її вирощувати Магнітні бурі в травні 2021 – календар небезпечних дат Як доглядати за кактусом: головні правила
Тепер ти знаєш, у які дні краще займатися садом і городом. Зберігай собі посівний календар на травень 2021 і користуйся щоразу, коли плануєш попрацювати на присадибній ділянці.
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