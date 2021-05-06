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ICTV Ранок 06.05.2021 10:02
06.05.2021 10:02
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Чудодійне алое: корисні властивості і як його виростити в домашніх умовах


Ранок у Великому Місті переконаний, що всі чули про чудодійну рослину – алое. У народі кажуть, що вона має багато корисних властивостей. Але, чи справді так це – ми розповіли нижче у матеріалі. А ще поділились простим секретом, як її виростити.

Сік алое використовують і в косметології – для обличчя, тіла та волосся, і як лікувальний засіб. Тож це означає, що його можна застосовуювати і зовнішньо, і внутрішньо.

Корисні властивості алое

  • Алое містить вітаміни групи В, а також С та Е, каротиноїди, ферменти, флавоноїди і амінокислоти;
  • Діє, як знеболюючий засіб. Завичай, його використовують під час порізів, ран та опіків;
  • Протиалергенний;
  • Зміцнює імунітет;
  • Поліпшує обмін речовин і виводить токсини з організму;
  • Сприяє покращенню розумової діяльності;
  • Очищає кров;
  • Лікує герпес;
  • Заспокоює зубний біль;

Окрім того, сік алое використовують для терапії проти раку!

алое фото

Як виростити алое вдома

Виростити алое можна з одного листочка. Для цього тобі лишається лише десь його дістати або ж позичити 🙂

1. Поклади листок у темне місце, щоб він підсушився. НЕ у воду!!! А просто в темне місце. Нехай алое полежить там 5 днів.

2. Придбай спеціальний ґрунт для сукулентів. Або ж зроби так: у горщик на низ постели дренаж – висота 3-4 см, тоді візьми звичайну землю з городу, змішай з піском у пропорції 60 на 40% і посади листок алое.

3. З жовтня до березня підливай ВІДСТОЯНОЮ водою лише 1 раз на місяць, а з квітня по жовтень 1 раз на тиждень. І обов’язково прослідкуй, щоб вода потрапляла лише в ґрунт і ніяк не на листя.

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При цьому води повинно бути небагато: якщо рослина невелика, то достатньо півсклянки.

4. І важливо, щоб кімнатна температура не була нижче 15 градусів.

Ось і все. Тепер ти знаєш, як виростити алое вдома і, які корисні властивості містить ця рослина.

Користуйся порадами і обов’язково читай наступні наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядати за драценою в домашніх умовах.

Фото: Unsplash

Алла Гичка

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Теги: алое, корисні властивості
06.05.2021 10:02



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