Чудодійне алое: корисні властивості і як його виростити в домашніх умовах

Ранок у Великому Місті переконаний, що всі чули про чудодійну рослину – алое. У народі кажуть, що вона має багато корисних властивостей. Але, чи справді так це – ми розповіли нижче у матеріалі. А ще поділились простим секретом, як її виростити.
Сік алое використовують і в косметології – для обличчя, тіла та волосся, і як лікувальний засіб. Тож це означає, що його можна застосовуювати і зовнішньо, і внутрішньо.
Корисні властивості алое
- Алое містить вітаміни групи В, а також С та Е, каротиноїди, ферменти, флавоноїди і амінокислоти;
- Діє, як знеболюючий засіб. Завичай, його використовують під час порізів, ран та опіків;
- Протиалергенний;
- Зміцнює імунітет;
- Поліпшує обмін речовин і виводить токсини з організму;
- Сприяє покращенню розумової діяльності;
- Очищає кров;
- Лікує герпес;
- Заспокоює зубний біль;
Окрім того, сік алое використовують для терапії проти раку!
Як виростити алое вдома
Виростити алое можна з одного листочка. Для цього тобі лишається лише десь його дістати або ж позичити 🙂
1. Поклади листок у темне місце, щоб він підсушився. НЕ у воду!!! А просто в темне місце. Нехай алое полежить там 5 днів.
2. Придбай спеціальний ґрунт для сукулентів. Або ж зроби так: у горщик на низ постели дренаж – висота 3-4 см, тоді візьми звичайну землю з городу, змішай з піском у пропорції 60 на 40% і посади листок алое.
3. З жовтня до березня підливай ВІДСТОЯНОЮ водою лише 1 раз на місяць, а з квітня по жовтень 1 раз на тиждень. І обов’язково прослідкуй, щоб вода потрапляла лише в ґрунт і ніяк не на листя.Також по темі: Як правильно доглядати за фіалкою. Прості поради Як доглядати за грошовим деревом: прості поради Як правильно доглядати за орхідеєю – корисні поради
При цьому води повинно бути небагато: якщо рослина невелика, то достатньо півсклянки.
4. І важливо, щоб кімнатна температура не була нижче 15 градусів.
Ось і все. Тепер ти знаєш, як виростити алое вдома і, які корисні властивості містить ця рослина.
Користуйся порадами і обов’язково читай наступні наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як доглядати за драценою в домашніх умовах.
Фото: Unsplash