Вчений Кива: навіщо нардепу науковий ступінь, і хто оплатив його забаганку

Нещодавно народний депутат від “Опозиційної платфоми — За життя” Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з держуправління.

Навіщо Киві знадобився науковий ступінь?

І невже за нього заплатили ми з вами?

Скандальний Кива

Ілля Кива часто опиняється у центрі гучних скандалів.

То його помітили на єгипетських курортах у той час, коли тривали засідання Парламенту, то він став кандидатом наук із державного управління.

Скандал із його кандидатством вкотре підняв проблему корупції в українській освіті та науці.

Наразі триває перевірка на предмет можливих порушень під час захисту кандидатської.

Після чого, якщо Міністерство освіти не помітить ніяких порушень, Кива таки офіційно стане кандидатом наук.

Але-от набуття наукового ступеню Кивою відбувається за наші з вами гроші.

Чому? І хто саме оцінював знання нардепа?

Порушення під час захисту Киви

Професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду демократичної ініціативи Олексій Гарань каже, що порушення під час захисту були:

Не пустили журналістів. Але навіть по тому, що ми побачили, він не зміг відповісти на елементарне питання по терміну, який був у його роботі

Члени спеціалізованої вченої ради, яка приймала захист Киви, проголосували за його наукову роботу.

У соцмережах поширили список тих, хто був на захисті кандидатської Киви.

Виявилося, що 6 членів ради принципово не з’явилися на захист.

Журналісти Bihus.Info стверджують, що Кива підробив підпис на довідці, а матеріалів науково-практичних конференцій взагалі не існувало.

Щоправда, після розслідування навчальний заклад, де нардеп проходив аспірантуру, таки їх оприлюднив.

Позиція Міносвіти така, мовляв, “у цьому захисті ми бачимо прояв свободи закладів вищої освіти”.

Навіщо Киві знадобився науковий ступінь?

Політтехнолог Олексій Голубуцький розповів, що є певні посади, які вимагають таких привілеїв, як-от наукова ступінь. Але додав:

Думаю, що Кива захотів статус кандидата наук не для посади, а для статусу.

Освітяни також сумніваються, що народний депутат самостійно працював над роботою, адже для цього необхідно дуже багато часу.

Потрібно скласти три кандидатські іспити: зі спеціальності, а також з української та англійської мов.

А щоб прийняли дисертацію на захист, її мають прочитати троє експертів з вченої ради, у яких чомусь не виникало зауважень.

Фінансування наукового ступеня Киви

Фінансування вчених рад, захист дисертацій та власне цей інститут, у якому захищався нардеп Кива, фінансуються з державного бюджету, тобто з грошей платників податків – наших з вами грошей!

Забаганку Киви мати науковий ступінь оплатили ми з вами.

Як так вийшло, дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про здорожчання дизелю в Україні.

Фото: kiva_ilya

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