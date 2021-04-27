Путін (не) відводить війська? Чи можна йому довіряти, і чого чекати далі

Деескалації бути! Росія оголосила про початок відведення військ від українських кордонів.

Чудова новина, звісно, та в кінці неї вимальовується величезне “але” — Путін бреше!

То чи можна Росії довіряти? І чого чекати далі?

Чому говорять про відведення військ?

Все просто – очільник Кремля досягнув усіх своїх цілей.

Насамперед домігся розмови і зустрічі на найвищому рівні із президентом США Джо Байденом.

Зустріч лише готується, але в неї є одна важлива умова – деескалація на Донбасі.

На думку експертів, допоки Путін живе перспективою зустрічі із Байденом, він перестане гратись у божевільного і поводитиметься обережно.

Разом з тим, якщо запідозрить, що його обводять довкола пальця, повернеться до звичного шантажу, в нашому випадку – військового вторгнення в Україну.

Повномасштабне вторгнення є можливим?

Політолог Тарас Березовець каже:

Відпрацювання справжнього вторгнення в Україну було однією із ключових цілей брязкання зброєю.

За словами експерта, Кремль хотів довести — він готовий до великої війни, якщо “щось піде не так”.

Путін стягував свої війська до українського кордону прикриваючись “плановими навчаннями”.

От тільки починаючи з 2014 року – це найбільша військова присутність РФ біля наших кордонів.

Росія, за даними і українських і західних розвідників стягнула понад 100 тисяч осіб!

І саме ці війська, начебто мають повернутись на місця своєї постійної дислокації до 1 травня.

Чи варто вірити Росії?

Україна і захід відреагували на новину про відведення з обережністю.

Адже жодної інформації про те, що відвели, а що ні – немає.

Експерти кажуть – нічого дивного.

Ворогу не можна вірити на слово, особливо на восьмому році війни.

І навіть, якщо Росія теоретично справді відведе свої війська – не можна говорити, що воєнної загрози не існує.

Чи вигідна Путіну війна?

На думку експертів Росії не вигідно розгортати повномасштабну війну з Україною.

А от тримати у напрузі і підвішеному стані — саме те, щоб домагатися своїх політичних цілей.

Михайло Самусь переконаний, що велика війна буде катастрофою не тільки для України, але й для Росії:

Десятки тисяч загиблих, шалені економічні збитки… ЗСУ – вже не ті, що були в 2014 році, вони можуть дати відсіч.

Коли Путін наступного разу почне грати м’язами відомо лише Путіну. Але сумнівів у цьому не виникає ні в кого.

Експерти підозрюють, що найближчим часом не обійдеться без провокацій.

Коли і чого чекати, дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про що говорив Путін в щорічному посланні.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ.

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