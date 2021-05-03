Поціловані сонцем: ТОП-5 порад для людей із веснянками

Цінні поради для тих, у кого навесні з’являються веснянки.

Саме у весняно-літній період веснянки стають яскравішими.

Проте деяких дівчах, які наділені сонячними поцілунками, це засмучує, і вони відчайдушно намагаються їх позбутися.

Саме для таких красунь Ранок у Великому Місті підготував 5 ціних порад.

ТОП-5 порад для людей з веснянками

Доречні макіяж та колір волосся

Якщо тобі сильно хочеться заховати свої веснянки, то в жодному разі не покладай надію на тональний крем.

Краще підкресли свою природну красу ніжними, ледь рожевими рум’янами.

Ну, а якщо вже сильно захочеться, скористайся прозорою тоналкою або пудрою.

Те саме стосується і кольору волосся.

Дівчатам з веснянками слід вибирати нейтральні відтінки і уникати експериментів із платиновим блондом чи синяво-чорним кольором волосся.

Зверни увагу на всі відтінки природно-рудого і медового блонду.

Захист від сонця

Людям із веснянками та пігментними плямами необхідно регулярно використовувати сонцезахисні засоби. Особливо, з березня по жовтень.

На пляж вибирай крему з факторами захисту SPF 30 і більше. А для щоденного догляду підійде і SPF 10.

Однак, все індивідуально. В ідеалі, необхідна консультація з досвідченим дерматологом.

Маски для відбілювання

Якщо веснянки “псують” тобі життя, або ж ти просто хочеш змінити образ, скористайся народними рецептами краси.

Відмінно працює маска зі свіжих, очищених і подрібнених огірків.

Вона не тільки добре відбілює, але і зволожує шкіру.

Лосьйон від веснянок

Маски — це не єдиний спосіб вивести ластовиння.

Із цим завданням впорається лосьйон із соком лимона. Для нього потрібно:

Залети три гілочки свіжої петрушки невеликою склянкою окропу, процідити;

Після цього слід видавити сік з четвертинки лимона і додати до відвару;

Одна чайна ложка оливкової олії теж не завадить.

Процедуру слід повторювати днів 10.

Прийняття власної унікальності

Перед тим, як виводити ластовиння, сто разів подумай.

Ці сонячні крапельки молодять, а також надають обличчю щось дитяче і наївне.

Саме тому в інтернеті з’явилися відео з інструкцією про те, як їх правильно малювати, а на прилавках із косметикою можна знайти спрей для свторення ефекту веснянок.

Поки інші дівчата мрію про цілунки сонця, ти вже маєш цю унікальну особливість!

Полюби себе справжньою — це і є найважливіша порада.

Нагадаємо, раніше ми розовідали про те, як перемогти власні комплекси.

Фото: Pexels

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