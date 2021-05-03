Поціловані сонцем: ТОП-5 порад для людей із веснянками

Цінні поради для тих, у кого навесні з’являються веснянки.
Саме у весняно-літній період веснянки стають яскравішими.
Проте деяких дівчах, які наділені сонячними поцілунками, це засмучує, і вони відчайдушно намагаються їх позбутися.
Саме для таких красунь Ранок у Великому Місті підготував 5 ціних порад.
ТОП-5 порад для людей з веснянками
Доречні макіяж та колір волосся
Якщо тобі сильно хочеться заховати свої веснянки, то в жодному разі не покладай надію на тональний крем.
Краще підкресли свою природну красу ніжними, ледь рожевими рум’янами.
Ну, а якщо вже сильно захочеться, скористайся прозорою тоналкою або пудрою.Також по темі: Фейсфітнес: міфи про гімнастику обличчя Час змін: як почати худнути просто зараз Неоднозначний слаггінг: що приховує новий б'юті-тренд
Те саме стосується і кольору волосся.
Дівчатам з веснянками слід вибирати нейтральні відтінки і уникати експериментів із платиновим блондом чи синяво-чорним кольором волосся.
Зверни увагу на всі відтінки природно-рудого і медового блонду.
Захист від сонця
Людям із веснянками та пігментними плямами необхідно регулярно використовувати сонцезахисні засоби. Особливо, з березня по жовтень.
На пляж вибирай крему з факторами захисту SPF 30 і більше. А для щоденного догляду підійде і SPF 10.
Однак, все індивідуально. В ідеалі, необхідна консультація з досвідченим дерматологом.
Маски для відбілювання
Якщо веснянки “псують” тобі життя, або ж ти просто хочеш змінити образ, скористайся народними рецептами краси.
Відмінно працює маска зі свіжих, очищених і подрібнених огірків.
Вона не тільки добре відбілює, але і зволожує шкіру.
Лосьйон від веснянок
Маски — це не єдиний спосіб вивести ластовиння.
Із цим завданням впорається лосьйон із соком лимона. Для нього потрібно:
- Залети три гілочки свіжої петрушки невеликою склянкою окропу, процідити;
- Після цього слід видавити сік з четвертинки лимона і додати до відвару;
- Одна чайна ложка оливкової олії теж не завадить.
Процедуру слід повторювати днів 10.
Прийняття власної унікальності
Перед тим, як виводити ластовиння, сто разів подумай.
Ці сонячні крапельки молодять, а також надають обличчю щось дитяче і наївне.
Саме тому в інтернеті з’явилися відео з інструкцією про те, як їх правильно малювати, а на прилавках із косметикою можна знайти спрей для свторення ефекту веснянок.
Поки інші дівчата мрію про цілунки сонця, ти вже маєш цю унікальну особливість!
Полюби себе справжньою — це і є найважливіша порада.
Нагадаємо, раніше ми розовідали про те, як перемогти власні комплекси.
Фото: Pexels