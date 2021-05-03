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ICTV Ранок 03.05.2021 17:10
03.05.2021 17:10
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Поціловані сонцем: ТОП-5 порад для людей із веснянками


Цінні поради для тих, у кого навесні з’являються веснянки.

Саме у весняно-літній період веснянки стають яскравішими.

Проте деяких дівчах, які наділені сонячними поцілунками, це засмучує, і вони відчайдушно намагаються їх позбутися.

Саме для таких красунь Ранок у Великому Місті підготував 5 ціних порад.

ТОП-5 порад для людей з веснянками

Доречні макіяж та колір волосся

Якщо тобі сильно хочеться заховати свої веснянки, то в жодному разі не покладай надію на тональний крем.

Краще підкресли свою природну красу ніжними, ледь рожевими рум’янами.

Ну, а якщо вже сильно захочеться, скористайся прозорою тоналкою або пудрою.

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Те саме стосується і кольору волосся.

Дівчатам з веснянками слід вибирати нейтральні відтінки і уникати експериментів із платиновим блондом чи синяво-чорним кольором волосся.

Зверни увагу на всі відтінки природно-рудого і медового блонду.

веснянкувата дівчина фото

Захист від сонця

Людям із веснянками та пігментними плямами необхідно регулярно використовувати сонцезахисні засоби. Особливо, з березня по жовтень.

На пляж вибирай крему з факторами захисту SPF 30 і більше. А для щоденного догляду підійде і SPF 10.

Однак, все індивідуально. В ідеалі, необхідна консультація з досвідченим дерматологом.

сонцезахисний крем фото

Маски для відбілювання

Якщо веснянки “псують” тобі життя, або ж ти просто хочеш змінити образ, скористайся народними рецептами краси.

Відмінно працює маска зі свіжих, очищених і подрібнених огірків.

Вона не тільки добре відбілює, але і зволожує шкіру.

маска для вібілення фото

Лосьйон від веснянок

Маски — це не єдиний спосіб вивести ластовиння.

Із цим завданням впорається лосьйон із соком лимона. Для нього потрібно:

  • Залети три гілочки свіжої петрушки невеликою склянкою окропу, процідити;
  • Після цього слід видавити сік з четвертинки лимона і додати до відвару;
  • Одна чайна ложка оливкової олії теж не завадить.

Процедуру слід повторювати днів 10.

сік лимона фото

Прийняття власної унікальності

Перед тим, як виводити ластовиння, сто разів подумай.

Ці сонячні крапельки молодять, а також надають обличчю щось дитяче і наївне.

Саме тому в інтернеті з’явилися відео з інструкцією про те, як їх правильно малювати, а на прилавках із косметикою можна знайти спрей для свторення ефекту веснянок.

дівчинка з веснянками фото

Поки інші дівчата мрію про цілунки сонця, ти вже маєш цю унікальну особливість!

Полюби себе справжньою — це і є найважливіша порада.

Нагадаємо, раніше ми розовідали про те, як перемогти власні комплекси.

Фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, корисні поради, краса
03.05.2021 17:10



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