Вибух на Позняках: хто винен у трагедії, і коли потерпілі отримають обіцяне житло

З моменту вибуху у багатоповерхівці на столичних Позняках минуло вже понад 10 місяців.

Тоді загинули п’ятеро людей, 16 квартир було зруйновано.

Днями в цій справі оприлюднили висновки експертизи та повідомили підозри п’ятьом людям.

Що ж таки сталось, та кого підозрюють?

Як до результатів розслідування ставляться самі мешканці будинку і чи отримали вони обіцяне житло?

Причини трагедії

Як повідомляє прокуратура, вибух стався через порушення при повірці лічильників газу.

Газовики встановили байпас – перемичку. Хоча мали б замість знятого на повірку газового лічильника встановити інший.

І сталось це порушення відповідно до інструкцій, які ввів у дію підпис першого заступника голови правління Київгазу.

Крім того, як повідомляє Українська правда, у слідства є питання й до самої якості цих перемичок – термін їх придатності закінчився ще в 2019 році.

Кому оголошені підозри?

Відповідно прокуратура повідомила про підозру п’ятьом службовцям Київгазу, а саме:

першому заступнику голови правління;

трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства;

начальнику служби охорони праці.

Адвокат Віталій Собкович каже:

За халатність та невиконання обов’язків їх хочуть притягнути за частиною другою, статті 272-ої. Нею передбачена відповідальність на строк від 3 до 8 років.

Крім того, за даними прокуратури, мешканцям заподіяли матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 мільйони гривень.

За словами адвоката, потерпілі мають право стягнути ці збитки з Київгазу.

Де обіцяні потерпілим квартири?

Хоч розслідування і зрушило з мертвої точки, колишня мешканка зруйнованого будинку Марина Писаненко переконана — радіти ще дуже рано:

Це лише підзра, а не рішення суду.

До того ж занепокоєні ще й іншим питання – де жити?

Одразу після трагедії їм пообіцяли видати нове житло.

В кінці червня президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на перші 12 квартир, іншим пообіцяв видати житло впродовж місяця.

Але за словами Марини Писаненко, нині 12 з сорока сімей ще не отримали документи на квартири.

Коли мешканці зруйнованого будинку отримають нове житло, і чи будуть винуватці трагедії покарані?

Дивіться у рубриці Олени Огоновської “Гаряча тема”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як уникнути пожежі в хмарочосах.

Фото: ДСНС

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