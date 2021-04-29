Вибух на Позняках: хто винен у трагедії, і коли потерпілі отримають обіцяне житло

З моменту вибуху у багатоповерхівці на столичних Позняках минуло вже понад 10 місяців.
Тоді загинули п’ятеро людей, 16 квартир було зруйновано.
Днями в цій справі оприлюднили висновки експертизи та повідомили підозри п’ятьом людям.
Що ж таки сталось, та кого підозрюють?
Як до результатів розслідування ставляться самі мешканці будинку і чи отримали вони обіцяне житло?Також по темі: Сезон паліїв трави. Як зупинити хвилю весняних пожеж в Україні? Вбивство семирічної Марійки Борисової: свіжі подробиці трагедії на Херсонщині Небезпечні під'їзди: як вберегти себе від нападів у власному будинку
Причини трагедії
Як повідомляє прокуратура, вибух стався через порушення при повірці лічильників газу.
Газовики встановили байпас – перемичку. Хоча мали б замість знятого на повірку газового лічильника встановити інший.
І сталось це порушення відповідно до інструкцій, які ввів у дію підпис першого заступника голови правління Київгазу.
Крім того, як повідомляє Українська правда, у слідства є питання й до самої якості цих перемичок – термін їх придатності закінчився ще в 2019 році.
Кому оголошені підозри?
Відповідно прокуратура повідомила про підозру п’ятьом службовцям Київгазу, а саме:
- першому заступнику голови правління;
- трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства;
- начальнику служби охорони праці.
Адвокат Віталій Собкович каже:
За халатність та невиконання обов’язків їх хочуть притягнути за частиною другою, статті 272-ої. Нею передбачена відповідальність на строк від 3 до 8 років.
Крім того, за даними прокуратури, мешканцям заподіяли матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 мільйони гривень.
За словами адвоката, потерпілі мають право стягнути ці збитки з Київгазу.
Де обіцяні потерпілим квартири?
Хоч розслідування і зрушило з мертвої точки, колишня мешканка зруйнованого будинку Марина Писаненко переконана — радіти ще дуже рано:
Це лише підзра, а не рішення суду.
До того ж занепокоєні ще й іншим питання – де жити?
Одразу після трагедії їм пообіцяли видати нове житло.
В кінці червня президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на перші 12 квартир, іншим пообіцяв видати житло впродовж місяця.
Але за словами Марини Писаненко, нині 12 з сорока сімей ще не отримали документи на квартири.
Коли мешканці зруйнованого будинку отримають нове житло, і чи будуть винуватці трагедії покарані?
Дивіться у рубриці Олени Огоновської “Гаряча тема”.
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Фото: ДСНС