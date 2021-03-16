Вбивство семирічної Марійки Борисової: свіжі подробиці трагедії на Херсонщині

Жив поруч з батьком дитини та був знайомий з родиною!
На Херсонщині затримали підозрюваного у моторошному вбивстві 7-річної Марійки Борисової із селища Щасливе.
Причетність чоловіка підтвердили дві експертизи, кажуть у поліції.
Саме його ДНК виявили на мішку, в якому знайшли тіло дитини.
Хто він?
Начальник ГУНП в Херсонській області Олександр Прокудін розповів, що убивцею виявився 62-річний чоловік, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти життя та здоров’я особи.
Востаннє він звільнився з місць позбавлення волі у 2005 році.
Чоловік проживав сам та зловживав алкоголем.
Після вбивства, за показами свідків, поводився неадекватно.
А коли правоохоронці прийшли до будинку підозрюваного, той лежав із порізаними венами. У поліції припускають, що так він хотів уникнути покарання.
Сам затриманий поки свідчень не дає. Найближчі два місяці він проведе під вартою. Розслідування триває.
Як все сталось?
А почалось все з того, що Марійка Борисова 7 березня вийшла погратись із друзями.
Ті не помітили, коли вона зникла.
Мати почала самостійно шукати дитину. Все було марно.
Приватний детектив Руслан Болгов вважає, що це було помилкою:
Саме ті дві години з моменту зникнення могли відіграти рокову роль у даній ситуації.
Пошуки дівчинки
Аби знайти дитину, правоохоронці розгорнули справжню спецоперацію, яка тривала 4 доби поспіль.
До пошуків долучились сотні людей.
Вони кілька разів прочісували селище, нежитлові приміщення, лісосмуги та поля в надії знайти дівчинку неушкодженою.Також по темі: Компенсація можлива? Що робити, якщо травмувалися в маршрутці Які афери і схеми загрожують українцям у 2021 Небезпека домашніх пологів: хто такі духовні акушери та чому не варто їм довіряти
Після чотирьох діб пошуків тіло дитини таки знайшли в старому мішку в одній з господарських споруд неподалік її помешкання.
Цю територію вже прочісували, а отже – тіло підкинули, кажуть силовики.
Смерть наступила від механічної асфіксії або удушення, – повідомив заступник начальника ГУНП в Херсонській області Микола Вербицький.
Окрім цього, дитину ще й зґвалтували.
Про те, чи був цей злочин спонтанним рішенням, а чи ретельно спланованим зазделегідть, дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як вберегти себе від нападів у під’їздах.
Фото: Unsplash