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ICTV Ранок 16.03.2021 11:15
16.03.2021 11:15
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Вбивство семирічної Марійки Борисової: свіжі подробиці трагедії на Херсонщині


Жив поруч з батьком дитини та був знайомий з родиною!

На Херсонщині затримали підозрюваного у моторошному вбивстві 7-річної Марійки Борисової із селища Щасливе.

Причетність чоловіка підтвердили дві експертизи, кажуть у поліції.

Саме його ДНК виявили на мішку, в якому знайшли тіло дитини.

Хто він?

Начальник ГУНП в Херсонській області Олександр Прокудін розповів, що убивцею виявився 62-річний чоловік, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти життя та здоров’я особи.

Востаннє він звільнився з місць позбавлення волі у 2005 році.

Чоловік проживав сам та зловживав алкоголем.

Після вбивства, за показами свідків, поводився неадекватно.

А коли правоохоронці прийшли до будинку підозрюваного, той лежав із порізаними венами. У поліції припускають, що так він хотів уникнути покарання.

Сам затриманий поки свідчень не дає. Найближчі два місяці він проведе під вартою. Розслідування триває.

Як все сталось?

А почалось все з того, що Марійка Борисова 7 березня вийшла погратись із друзями.

Ті не помітили, коли вона зникла.

Мати почала самостійно шукати дитину. Все було марно.

Приватний детектив Руслан Болгов вважає, що це було помилкою:

Саме ті дві години з моменту зникнення могли відіграти рокову роль у даній ситуації.

Пошуки дівчинки

Аби знайти дитину, правоохоронці розгорнули справжню спецоперацію, яка тривала 4 доби поспіль.

До пошуків долучились сотні людей.

Вони кілька разів прочісували селище, нежитлові приміщення, лісосмуги та поля в надії знайти дівчинку неушкодженою.

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Після чотирьох діб пошуків тіло дитини таки знайшли в старому мішку в одній з господарських споруд неподалік її помешкання.

Цю територію вже прочісували, а отже – тіло підкинули, кажуть силовики.

Смерть наступила від механічної асфіксії або удушення, – повідомив заступник начальника ГУНП в Херсонській області Микола Вербицький.

Окрім цього, дитину ще й зґвалтували.

Про те, чи був цей злочин спонтанним рішенням, а чи ретельно спланованим зазделегідть, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як вберегти себе від нападів у під’їздах.

Фото: Unsplash

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Теги: вбивство, затриманий, кримінал
16.03.2021 11:15



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