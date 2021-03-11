Небезпечні під’їзди: як вберегти себе від нападів у власному будинку

У під’їзді київської багатоповерхівки на жінку напав грабіжник.

Зловмисник пригрозив їй, аби та віддала свої особисті речі.

Вона почала пручатись – в результаті отримала кілька ударів ножем в шию та руки.

Це далеко не поодинокий випадок.

Але чому нападники обирають під’їзди і як себе вберегти?

Чому саме під’зди?

Нападники свідомо обирають місцем злочину саме під’їзд, адже розуміють що втекти жертві практично нікуди.

Ви опиняєтесь у пастці.

Кримінальний експерт Руслан Сушко каже:

Такі малолюдні і темні місця обираються для нападу з метою заволодіння, пограбування, а потім безперешкодного залишення місця злочину.

Зловмисники можуть чекати на свою жертву біля будинку або ж цілеспрямовано йти за нею до самого під’їзду, аби вже всередині атакувати.

Тому якщо Ви помітили щось подібне, краще перестрахуватись.

Як захиститися від подібних нападів?

1. Якщо ви помітили підозрілих осіб біля під’їзду, краще перечекати, коли вони підуть.

Пам’ятайте, головне в таких випадках – бути дуже уважними та пильними, слідкувати за тим, хто поряд з вами.

2. Аби за потреби дати відсіч зловмиснику, краще заздалегідь озбройтесь газовим балончиком.

3. Нападають здебільшого ззаду, коли ви цього навіть не очікуєте, тому:

якщо відчуваєте, що біля Вас ошивається підозріла особа, ніколи не стійте до неї спиною.

4. Не бійтесь закричати.

Хтось із сусідів почує і може викликати поліцію.

5. Якщо вам погрожують фізичною розправою і ви не можете чинити опір, краще не ризикуйте, віддайте річ зловмиснику.

Життя й здоров’я дорожче.

Про те, як діяти, якщо на вас напали в під’їзді дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо травмувалися у маршрутці.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.