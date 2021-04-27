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ICTV Ранок 27.04.2021 16:59
27.04.2021 16:59
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Прозорі та «чоловічі». Модні туфлі на весну 2021


Модні туфлі на весну 2021 – головні моделі та тренди.

Зручні та стильні туфлі – невід’ємна частина гардеробу будь-якої жінки. Вдало підібрана пара може вдало завершити лук та підкреслити усі його переваги. А от старе, стомлене життям взуття здатне зіпсувати навіть розкішну сукню.

То які туфлі зараз у моді? Ранок у Великому Місті розповість про головні тренди цього сезону.

Модні туфлі на весну 2021

Туфлі з прозорими вставками

Прозорі пластикові вставки – один із наймодніших декоративних елементів 2021.

Це може бути носок, бокова частина або навіть каблук.

Така деталь робить образ більш витонченим і допомагає створити ефект легкості й невагомості.

Нам прозоре взуття ну дуже до душі, а тобі?

«Чоловічі» лофери

Якщо ти більш за все цінуєш комфорт, але банальні балетки уже набридли – радимо звернути увагу на стильні туфлі-лофери. У них ти точно не втратиш рівновагу 🙂

Ключові риси моделі – це закриті п’ятка та носок, відсутність застібок і досить довгий «язичок».

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Колись таке взуття вважалося виключно чоловічим, а потім припало до душі дизайнерам та модницям. Тож сьогодні це один із головних трендів саме жіночої моди.

Причому, у 2021 році воно знову все менше відрізняється від чоловічих моделей.

Туфлі з принтом

Сьогодні модні туфлі можуть бути не лише вдалим доповненням до образу, але й головним його акцентом.

Хижий принт, клітинка, трендовий горошок, абстракція, квіти – вибирай, що тобі до смаку.

Такі туфлі точно не виглядатимуть нудно.

Ці маленькі шедеври здатні освіжити твій аутфіт, зробивши його по-весняному яскравим та несподіваним.

Повір, у такому взутті тебе точно помітять усі.

Металеві відтінки

Золоті, срібні та бронзові туфлі тримаються на модному Олімпі вже не перший сезон.

Це стильний і нестандартний варіант, який підійде і для вечірки, і навіть для ефектного офісного (так-так!) луку.

Таке взуття поєднується з одягом класичних кольорів – білого, сірого, чорного, червоного.

А щоб воно не виглядало занадто помпезно, вибирай лаконічні однотонні моделі без стразів, камінців та іншого декору.

Туфлі зі шкарпетками

Чи можна носити туфлі зі шкарпетками?

Однозначно, у 2021 році – можна.

Згоді, цей тренд дещо неоднозначний. Але ж які круті аутфіти з ним можна створити!

Ти можеш вибирати як тоненькі мереживні носочки і гетри, так і класичні котонові.

А щоб такий мікс виглядав справді стильно, дотримуйся таких рекомендацій:

  • Невисоким дівчатам найбільше підійдуть короткі шкарпетки.
  • Із міні-підницею та шортами ідеально виглядатимуть високі гетри.
  • Із класичними туфлями-човниками вдягай ажурні мереживні шкарпетки, а з масивним взуттям – більш щільні.
  • Якщо не знаєш, шкарпетки якого кольору обрати – бери білі. З ними точно не прогадаєш 🙂

Нагадаємо, ми вже давали огляд модного взуття на весну 2021.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди весни
27.04.2021 16:59



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