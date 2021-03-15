Комфорт і сяйво. Модне взуття на весну 2021

Яке взуття буде в моді весною 2021 року – актуальні моделі та тренди.

Магазини пропонують так багато моделей взуття, що навіть досвідчена модниця може розгубитися.

Аби цього не сталося, ми зібрали моделі чобітків, ботильйонів і туфель, які будуть актуальними в наступному сезоні.

Головною тенденцією стануть небанальні рішення і прояв власної індивідуальності. Це допоможе тобі виділитися з натовпу і почувати себе по-весняному стильно.

На що ще звернути увагу? Читай і надихайся.

Модне взуття на весну 2021

Черевики-челсі

Черевики-челсі, які колись носили лише чоловіки, сьогодні впевнено увійшли й до базового жіночого гардеробу.

Челсі – це шкіряне, замшеве або гумове взуття висотою до щиколотки, яке має еластичні вставки збоку.

Такі ботинки вдало підкреслять образ у стилі кежуал. Вдягай їх до джинсів, шортів, суконь та сарафанів.

Чоботи з гармошкою

У березні-квітні стилісти радять звернути увагу на чобітки зі шкірою, стильно зібраною в гармошку.

Такі моделі чудово виглядають як із брюками, так і з повітряними сукнями.

Вони притягують до себе увагу, тому стануть ідеальним акцентом для мінімалістичних луків.

Металік

Сяйво, ще більше сяйва – ці слова можуть стати девізом твого модного шопінгу. Адже у тренді – усі варіації золотих і срібних відтінків.

Можливо, тобі припадуть до душі золоті туфельки, як у Попелюшки, а може – стильні сріблясті кросівки.

Вони гарно сяятимуть у перших променях весняного сонця, піднімаючи настрій тобі й усім навколо.

Ботильйони-шкарпетки

Ботильйони-шкарпетки – це невисокі чобітки на підборах, які щільно обтягують ногу і плавно переходять у носок.

Такі ботильйони ідеально виглядають із спідницями-міді, особливо з широкими та асиметричними.

Вдалим буде також поєднання з сукнею-рубашкою, лосинами або джинсами.

Жіноче взуття з гострим носком 2021

Моделі з гострим носком зазвичай носять лише в пік його популярності. Зараз цей час знову настав.

Тож якщо любиш таке взуття – не втрать шансу похизуватися модною парою!

Навесні 2021 загострений носок отримали не лише класичні чоботи і туфлі на шпильках, але й «тапочки» на пласкій підошві.

І виглядає це на диво органічно і стильно. Ми зачаровані!

«Домашні» тапочки

Ще одна гаряча тенденція наступного сезону – тапочки, які на вигляд ну дуже нагадують домашні.

Це можуть бути як пухнасті шльопанці, так і гумові.

Тож якщо у взутті ти найбільше цінуєш комфорт і затишок – зверни увагу на цей тренд.

Взуття з ремінцями

Ремінці на щиколотці не лише надають черевикам і босоніжкам жіночності, але й підтримують ногу.

Тому ми дуже раді, що вони знову в моді.

Якщо цей і тобі тренд до вподоби – можеш обмежитися одним скромним ремінцем або вибрати модель, де їх багато.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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