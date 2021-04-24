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ICTV Ранок 24.04.2021 20:08
24.04.2021 20:08
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Вербна неділя 2021: найкращі привітання і листівки


Привітання з Вербною неділею у віршах, прозі і картинках на будь-який смак.

Вербна неділя – одне з важливих християнських свят, яке настає рівно за тиждень до Великодня. Воно знаменує вхід Ісуса Христа в Єрусалим.

Цьогоріч православні та греко-католики святкуватимуть Вербну неділю 25 квітня.

У цей день прийнято освячувати в церкві гілочки верби та злегка бити ними одне одного. Вважається, що цей ритуал має чудодійну цілющу силу.

Втім цьогоріч через карантин освятити вербу не вдасться. А от привітати рідних зі святом – можна і треба!

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання з Вербною неділею, які точно сподобаються твоїм близьким і друзям.

Вербна неділя – привітання у віршах

Гілочки тоненькі,котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

***

З чудовою Вербною неділею,

З добром, теплом і щастям!

Живіть в серце з натхненням,

На зло вітрам і ненастям.

Нехай гілка вербички запашної

Прожене все погане,

До вас поспішить з весною променевою

Хай щастя золоте!

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***

У неділю Вербну природа оновлюється,
Теплотою і радістю серце наповнюється,
Гілочки верби здоров’я нам дають,
Коли легенько ними б’ють.
З прекрасним святом вас я вітаю,
Приємних емоцій побільше бажаю,
Нехай все, що ви задумали, збувається,
Нехай в житті все легко вдається!

***

Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.

Вербна неділя – привітання у прозі

Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! З святом і всіх найкращих благ тобі!

***

Сьогодні я вітаю тебе з Вербною неділею! Нехай разом з цим чудовим святом для тебе настане зоря нового життя, яка принесе радість, щастя і новий світлий погляд на світ! Нехай твоє життя стане втіленням найсміливіших сподівань!

***

З Вербною Неділею! Нехай весняна гілочка верби стане символом чистоти твоїх помислів і щирої віри. Як вона прагне вгору, до сонця, нехай так само твоє життя прагне до доброго оновлення, успіхів і злетів.

***

Чистотою і душевною добротою дихає все навколо: настала Вербна неділя, день радості і тріумфу всіх християн! Нехай же радість наповнить і твою душу, розіллється річкою в твоє прекрасне життя! Нехай тепло, благополуччя і красиві миті не покидають тебе!

Вербна неділя – короткі СМС привітання

Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.

***

З Вербною неділею! Від усього серця бажаю здоров’я всій Вашій родині, миру Вашому дому і світлої весни!

***

У цей світлий день бажаю щастя, здоров’я, миру та душевного спокою! З Вербною неділею тебе!

Вербна неділя – картинки і листівки

З Вербною Неділею картинка

З Вербною Неділею картинка З Вербною Неділею картинка З Вербною Неділею картинка З Вербною Неділею картинка

Нагадаємо, раніше ми розповідали про святкування Вербної неділі в умовах карантину.

Фото: Pixabay

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Теги: привітання
24.04.2021 20:08



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