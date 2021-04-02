Україна приречена? Чому третя хвиля коронавірусу може стати фатальною

Все про нові антирекорди з COVID-19 в Україні.
В Україні стрімко зростає кількість хворих на коронавірус, зокрема пацієнтів, що потребують госпіталізації.
Збільшується кількість смертельних випадків.
Що буде далі? Невже Україна приречена?
Невтішні прогнози
Щодня у МОЗ звітують про нові антирекорди в Україні.
Лише за добу 1 квітня маємо понад 17 тисяч інфікованих коронавірусом і 5160 нових госпіталізованих.
Ці дані і близько не відображають реальну картину.
За словами професорки Ольги Голубовської, офіційну статистику треба помножити щонайменше на 5, а то й на 10.
Реанімації і ковідні відділення переповнені, ліжкомісць у лікарнях не вистачає.
У медиків, які рятують життя на “передовій” ледь не цілодобово, опускаються руки.
За результатами опитування соціологічної групи “Рейтинг”, 63% українців виступають за посилення карантинних обмежень, якщо ситуація з коронавірусом не поліпшиться, тоді як 34% – категорично проти.
У соцмережах повно коментарів незадоволених посиленням карантину в Києві та інших містах України.
Боротися треба зі свідомістю українців?
З моменту оголошення пандемії COVID-19 українські медики та волонтери воюють не лише з інфекцією, а із самими українцями.
Адже дехто в коронавірус не вірить, потім поширює пости про лікування COVID-19 часником і спиртом.
Згодом невдоволені начебто задихаються у масках, перебирають антиковідними вакцинами та бойкотують карантин.Також по темі: Як насправді працюють вакцини від коронавірусу Вакцинація в Україні стартувала. Кого і чим будуть прищеплювати? Як записатися на вакцинацію від коронавірусу: покрокова інструкція
Волонтерка, співзасновниця благодійного фонду “Свої”, що, надає допомогу важким пацієнтам з COVID-19, Леся Літвінова каже, що закликати людей до здорового глузду невдячна справа.
За її словами, жодна людина нічого не зрозуміє, допоки її рідні не захворіють.
Коли вони побачать, що місць в лікарнях немає, немає швидкої, яка може доїхати в найближчу добу, що в лікарні немає кисню, немає місць в реанімації, немає лікарів, бо вони теж хворіють, тільки тоді люди починають розуміти.
З якими наслідками власної недбалості можуть стикнутися українці?
Що врятує Україну від коронавірусу? Чи є у нас шанс?
Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому молодь все частіше хворіє у важкій формі.
Фото: Pixabay