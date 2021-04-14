Місячний календар на квітень 2021 – сприятливі та несприятливі дати

Нічне світило має значний вплив на все живе на Землі, зокрема й на людський організм.

Наші предки це усвідомлювали, тож ще здавна почали слідкувати за його фазами.

Що говорить місячний календар на квітень 2021 року?

Коли наважитися на омріяний крок, а коли краще зачекати на більш сприятливий час?

Читай і шукай відповіді.

Місячний календар на квітень 2021

Сприятливі дні у квітні: 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 27

Несприятливі дні у квітні: 4, 8, 9, 11, 12, 30



Сприятливі дні у квітні 2021 – детально

Місячний календар на 13 квітня

Чудовий час зайнятись плануванням наступного місяця.

Не бійся братися за нові проекти, вкладати гроші в перспективні ідеї та налагоджувати дружні чи романтичні стосунки.

Вільний час сьогодні краще присвятити близьким.

Місячний календар на 14 квітня

Якщо ти плануєш робити якісь вкладення або ж купувати нерухомість, то сьогодні відмінна можливість це зробити.

Також 14 квітня сприятиме налагодженню стосунків з людьми та допоможе розібратись із власними думками.

Місячний календар на 15 квітня

Мрієш про щось грандіозне та велике? То починай просто зараз!

Сьогодні прекрасна змога підвищити самооцінку та укріпити віру у власні сили.

Місячний календар на 21 квітня

Дуже потужний день за енергетикою.

Можна братись за великі справи.

Але робити це рекомендується усвідомлено.

Місячний календар на 22 квітня

Період енерегетичного підйому триває.

Продовжуй виконувати найважливіші справи, не забуваючи про почуття усвідомленості.

Місячний календар на 23 квітня

Сьогодні здійснюватимуться заповітні мрії, тому приготуйся до див.

Ну, і створюй їх для інших.

Корисно сьогодні займатись благодійністю та дарувати подарунки близьким.

Місячний календар на 24 квітня

Сьогодні варто зберігати спокій навіть, коли виникають невеличкі проблеми.

Їх вирішення буде доволі легким і потягне за собою заряд сил та енергії.

Сьогодні також краще взятись за те, що ти залишив(-ла) на потім.

Місячний календар на 27 квітня

Це день, коли підсумки діяльності можуть служити реальним стимулом до підвищення майстерності.

Рекомендуються позитивні емоції.

Несприятливі дні у квітні 2021 – детально

Місячний календар на 4 квітня

Критичний день місячного календаря на квітень. Сьогодні слід поглянути на себе та свою діяльність з нового ракурсу.

Не варто починати нові справи і підключатись на якісь авантюри. У цей день можуть виникнути перешкоди й труднощі.

Краще спрямувати свою енергію на мирні та спокійні цілі.

Місячний календар на 8 квітня

Це доволі небезпечний день, оскільки всіх навколо так і тягнутиме на всілякі конфлікти.

Тож не вступай у суперечку.

Також не рекомендується приймати важливі рішення й витрачати гроші даремно.

Місячний календар на 9 квітня

Цей день може принести фізичне та емоційне виснаження.

Тому краще не витрачати сили на щось масштабне і грандіозне, натомість — зайнятися рутинними справами.

Можна вирушити у невелику подорож.

Місячний календар на 11 квітня

Сьогодні не варто займатись плануванням навіть подумки, а тим більше братися за щось нове.

Не рекомендується вірити жодним обіцянкам та пліткам — у цей критичний день все буде сповнене обману.

Місячний календар на 12 квітня

У цей день не варто вестися на раптові спалахи емоцій, оскільки вони можуть закінчитись запеклими конфліктами.

Варто із серйозністю поставитись до домовленостей та документів.

Місячний календар на 30 квітня

У цей день буде багато помилок та омани.

Сьогодні не варто займатись важливими справами.

Почекай більш сприятливого часу.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на квітень.

Фото: Unsplash

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