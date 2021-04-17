Депресивне VS щасливе життя у Швеції — історія українки

Без перебільшення, кожна країна оповита стереотипами та упередженнями. Швеція не є виключенням. Читаючи казки Астрід Ліндгрен, ми малюємо в голові образ доволі депресивного життя Стокгольма, яке може розвеселити хіба що дитяча фантазія. Але чи справді це так?

Ранок у Великому Місті продовжує спецпроект про стажування українців за кордоном. Цього разу ми поспілкувалися з Катериною, яка працює у Швеції, та готовий розвіяти міфи про життя тут.

Катерина Михальова, 25 років

Стокгольм, Швеція

Я проходила стажування від AIESEC у 2019-2020 роках у Стокгольмі, Швеція.

Але мені запропонували тут залишитися і я погодилася.

Моя посада — аналітик IT-бізнесу. Тобто я збираю всі вимоги та побажання наших бізнес-партнерів і обговорюю це з IT-спеціалістами, які втілюють мрії в життя.

На початку роботи більше половини часу я проводила у відрядженнях в Італії. Це були найбільш стресові півроку.

Доводилося виконувати абсолютно нові для мене завдання, та ще й у стислі терміни.

Проте я засвоїла одну мудрість — у житті ми завжди або перемагаємо, або навчаємося.

Після початку карантину всі перельоти скасували. Зараз ми вже рік працюємо дистанційно.

Це добре, бо я можу більше займатися спортом і приділяти час для себе.

Мені ніколи не хотілося переїхати до іншої країни, але завжди цікавили нові пригоди та робота в міжнародних компаніях.

Надзвичайно цікаво порівнювати підхід до роботи в різних країнах.

Наприклад, у Швеції всі дуже добрі, ввічливі та пунктуальні.

Але надзвичайно важко стати другом шведів, бо вони закриті й холодні.

А ось в Італії спізнитися на 20 хвилин — абсолютна норма.

Італійці відкриті, емоційні. Вони живуть не правильно, а щасливо.

У Швеції можна спокійно запросити керівника компанії на каву.

Тут система побудована так, що ніхто не залежить одне від одного.

Як робітниця я не відчуваю пресингу чи приниження від босів.

Будь-яке питання тут обговорюють з усіма.

Це гарний приклад повного рівноправ’я й соціальної демократії, але водночас процес ухвалення рішень досить тривалий.

Що ж до мови, то 90% шведів вільно спілкуються англійською, тому я не відчуваю ніякого дискомфорту й не бачу сенсу вивчати шведську.

Мене приємно здивувало те, як люди поєднують роботу та життя у Швеції.

Для них родина та особисте щастя завжди на першому місці, а вже потім кар’єра.

У шведів зазвичай коротший робочий день та більше додаткових відпусток порівняно з іншими країнами.

Діти проводять більше часу із сім’єю, оскільки батьки можуть брати їх із собою на роботу.

Тут можна побачити чоловіка в діловому костюмі та з дитячим слінгом, який проводить бізнес-зустріч.

До того ж, у Швеції прийнято, щоб не тільки мама, а й тато брав післяпологову відпустку.

Якщо ж у вас з’явилася депресія, то можете відпочити 2-3 місяці й не турбуватися про матеріальне забезпечення.

Роботодавець продовжуватиме виплачувати вам заробітну плату.

Архітектура міста добре поєднується з природою. У парках можна побачити диких тварин.

У будівлях теж затишно, бо люди намагаються штучно освітлити кімнати.

Висока якість життя відчувається у всьому: у воді, повітрі та їжі.

Загалом, я дуже рада, що взяла участь у подібному проекті, бо відчуваю, що роблю глобальні зміни у світі кожного дня.

До речі, це не перший раз, коли я їздила за програмами.

Перша моя усвідомлена подорож за кордон була після першого курсу в університеті.

Тоді я волонтерила в Анкарі, Туреччина, і працювала з підлітками.

Мені пощастило зруйнувати свої стереотипи про цю країну, дізнатися багато нового про себе й повернутися зовсім іншою людиною.

Я також знайшла чимало друзів, з якими й досі спілкуюся.

Ми постійно мотивуємо та навчаємо одне одного.

Стажування 100% навчить вас чомусь новому, розширить горизонти і вплине на подальше життя.

Якщо ви вагаєтеся, їхати чи не їхати, то їдьте.

Краще помилитися, ніж потім жалкувати, що проґавили рідкісний шанс.

AIESEC — це міжнародна молодіжна організація, яка діє в 110 країнах світу.

Вона некомерційна, неполітична, незалежна та повністю керована молоддю віком від 18 до 29 років.

Метою AIESEC є мир і реалізація лідерського та професійного потенціалу молоді шляхом міжкультурного обміну.

Ця організація пропонує волонтерські програми, професійні стажування, а також проводить різні заходи для розвитку української молоді.

Основні напрямки для професійних стажувань — маркетинг, IT, бізнес-адміністрування, фінанси, викладання, дизайн, інженерія.

Набір на програми відбувається постійно. Тривалість проектів — до року.

Залежно від умов програми, стажер отримує заробітну плату та/або місце проживання.

Окрім цього, певні компанії надають та/або оплачують харчування та громадський транспорт у відповідній країні.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, як пройти професійне стажування у Європі.

Фото: Катерина Михальова

Спілкувалася Олена Яковлєва

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