Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 17.04.2021 17:00
17.04.2021 17:00
Поділитися

Депресивне VS щасливе життя у Швеції — історія українки


Без перебільшення, кожна країна оповита стереотипами та упередженнями. Швеція не є виключенням. Читаючи казки Астрід Ліндгрен, ми малюємо в голові образ доволі депресивного життя Стокгольма, яке може розвеселити хіба що дитяча фантазія. Але чи справді це так?

Ранок у Великому Місті продовжує спецпроект про стажування українців за кордоном. Цього разу ми поспілкувалися з Катериною, яка працює у Швеції, та готовий розвіяти міфи про життя тут.

Катерина Михальова, 25 років

Стокгольм, Швеція

Я проходила стажування від AIESEC  у 2019-2020 роках у Стокгольмі, Швеція.

Але мені запропонували тут залишитися і я погодилася.

Моя посада — аналітик IT-бізнесу. Тобто я збираю всі вимоги та побажання наших бізнес-партнерів і обговорюю це з IT-спеціалістами, які втілюють мрії в життя.

На початку роботи більше половини часу я проводила у відрядженнях в Італії. Це були найбільш стресові півроку.

Доводилося виконувати абсолютно нові для мене завдання, та ще й у стислі терміни.

Проте я засвоїла одну мудрість — у житті ми завжди або перемагаємо, або навчаємося.

Після початку карантину всі перельоти скасували. Зараз ми вже рік працюємо дистанційно.

Це добре, бо я можу більше займатися спортом і приділяти час для себе.

Мені ніколи не хотілося переїхати до іншої країни, але завжди цікавили нові пригоди та робота в міжнародних компаніях.

Також по темі: Відчуваю себе новою людиною — як українка вже вп'яте поїхала на стажування за кордон

Надзвичайно цікаво порівнювати підхід до роботи в різних країнах.

Наприклад, у Швеції всі дуже добрі, ввічливі та пунктуальні.

Але надзвичайно важко стати другом шведів, бо вони закриті й холодні.

А ось в Італії спізнитися на 20 хвилин — абсолютна норма.

Італійці відкриті, емоційні. Вони живуть не правильно, а щасливо.

У Швеції можна спокійно запросити керівника компанії на каву.

Тут система побудована так, що ніхто не залежить одне від одного.

Як робітниця я не відчуваю пресингу чи приниження від босів.

Будь-яке питання тут обговорюють з усіма.

Це гарний приклад повного рівноправ’я й соціальної демократії, але водночас процес ухвалення рішень досить тривалий.

Що ж до мови, то 90% шведів вільно спілкуються англійською, тому я не відчуваю ніякого дискомфорту й не бачу сенсу вивчати шведську.

Мене приємно здивувало те, як люди поєднують роботу та життя у Швеції.

Для них родина та особисте щастя завжди на першому місці, а вже потім кар’єра.

У шведів зазвичай коротший робочий день та більше додаткових відпусток порівняно з іншими країнами.

Діти проводять більше часу із сім’єю, оскільки батьки можуть брати їх із собою на роботу.

Тут можна побачити чоловіка в діловому костюмі та з дитячим слінгом, який проводить бізнес-зустріч.

До того ж, у Швеції прийнято, щоб не тільки мама, а й тато брав післяпологову відпустку.

Якщо ж у вас з’явилася депресія, то можете відпочити 2-3 місяці й не турбуватися про матеріальне забезпечення.

Роботодавець продовжуватиме виплачувати вам заробітну плату.

Архітектура міста добре поєднується з природою. У парках можна побачити диких тварин.

У будівлях теж затишно, бо люди намагаються штучно освітлити кімнати.

Висока якість життя відчувається у всьому: у воді, повітрі та  їжі.

Загалом, я дуже рада, що взяла участь у подібному проекті, бо відчуваю, що роблю глобальні зміни у світі кожного дня.

До речі, це не перший раз, коли я їздила за програмами.

Перша моя усвідомлена подорож за кордон була після першого курсу в університеті.

Тоді я волонтерила в Анкарі, Туреччина, і працювала з підлітками.

Мені пощастило зруйнувати свої стереотипи про цю країну, дізнатися багато нового про себе й повернутися зовсім іншою людиною.

Я також знайшла чимало друзів, з якими й досі спілкуюся.

Ми постійно мотивуємо та навчаємо одне одного.

Стажування 100% навчить вас чомусь новому, розширить горизонти і вплине на подальше життя.

Якщо ви вагаєтеся, їхати чи не їхати, то їдьте.

Краще помилитися, ніж потім жалкувати, що проґавили рідкісний шанс.

AIESEC — це міжнародна молодіжна організація, яка діє в 110 країнах світу.

Вона некомерційна, неполітична, незалежна та повністю керована молоддю віком від 18 до 29 років.

Метою AIESEC є мир і реалізація лідерського та професійного потенціалу молоді шляхом міжкультурного обміну.

Ця організація пропонує волонтерські програми, професійні стажування, а також проводить різні заходи для розвитку української молоді.

Основні напрямки для професійних стажувань — маркетинг, IT, бізнес-адміністрування, фінанси, викладання, дизайн, інженерія.

Набір на програми відбувається постійно. Тривалість проектів — до року.

Залежно від умов програми, стажер отримує заробітну плату та/або місце проживання.

Окрім цього, певні компанії надають та/або оплачують харчування та громадський транспорт у відповідній країні.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, як пройти професійне стажування у Європі.

Фото: Катерина Михальова

Спілкувалася Олена Яковлєва

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Європа, подорожі, стажування, Швеція
17.04.2021 17:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати