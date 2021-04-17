Депресивне VS щасливе життя у Швеції — історія українки

Без перебільшення, кожна країна оповита стереотипами та упередженнями. Швеція не є виключенням. Читаючи казки Астрід Ліндгрен, ми малюємо в голові образ доволі депресивного життя Стокгольма, яке може розвеселити хіба що дитяча фантазія. Але чи справді це так?
Ранок у Великому Місті продовжує спецпроект про стажування українців за кордоном. Цього разу ми поспілкувалися з Катериною, яка працює у Швеції, та готовий розвіяти міфи про життя тут.
Катерина Михальова, 25 років
Стокгольм, Швеція
Я проходила стажування від AIESEC у 2019-2020 роках у Стокгольмі, Швеція.
Але мені запропонували тут залишитися і я погодилася.
Моя посада — аналітик IT-бізнесу. Тобто я збираю всі вимоги та побажання наших бізнес-партнерів і обговорюю це з IT-спеціалістами, які втілюють мрії в життя.
На початку роботи більше половини часу я проводила у відрядженнях в Італії. Це були найбільш стресові півроку.
Доводилося виконувати абсолютно нові для мене завдання, та ще й у стислі терміни.
Проте я засвоїла одну мудрість — у житті ми завжди або перемагаємо, або навчаємося.
Після початку карантину всі перельоти скасували. Зараз ми вже рік працюємо дистанційно.
Це добре, бо я можу більше займатися спортом і приділяти час для себе.
Мені ніколи не хотілося переїхати до іншої країни, але завжди цікавили нові пригоди та робота в міжнародних компаніях.Також по темі: Відчуваю себе новою людиною — як українка вже вп'яте поїхала на стажування за кордон
Надзвичайно цікаво порівнювати підхід до роботи в різних країнах.
Наприклад, у Швеції всі дуже добрі, ввічливі та пунктуальні.
Але надзвичайно важко стати другом шведів, бо вони закриті й холодні.
А ось в Італії спізнитися на 20 хвилин — абсолютна норма.
Італійці відкриті, емоційні. Вони живуть не правильно, а щасливо.
У Швеції можна спокійно запросити керівника компанії на каву.
Тут система побудована так, що ніхто не залежить одне від одного.
Як робітниця я не відчуваю пресингу чи приниження від босів.
Будь-яке питання тут обговорюють з усіма.
Це гарний приклад повного рівноправ’я й соціальної демократії, але водночас процес ухвалення рішень досить тривалий.
Що ж до мови, то 90% шведів вільно спілкуються англійською, тому я не відчуваю ніякого дискомфорту й не бачу сенсу вивчати шведську.
Мене приємно здивувало те, як люди поєднують роботу та життя у Швеції.
Для них родина та особисте щастя завжди на першому місці, а вже потім кар’єра.
У шведів зазвичай коротший робочий день та більше додаткових відпусток порівняно з іншими країнами.
Діти проводять більше часу із сім’єю, оскільки батьки можуть брати їх із собою на роботу.
Тут можна побачити чоловіка в діловому костюмі та з дитячим слінгом, який проводить бізнес-зустріч.
До того ж, у Швеції прийнято, щоб не тільки мама, а й тато брав післяпологову відпустку.
Якщо ж у вас з’явилася депресія, то можете відпочити 2-3 місяці й не турбуватися про матеріальне забезпечення.
Роботодавець продовжуватиме виплачувати вам заробітну плату.
Архітектура міста добре поєднується з природою. У парках можна побачити диких тварин.
У будівлях теж затишно, бо люди намагаються штучно освітлити кімнати.
Висока якість життя відчувається у всьому: у воді, повітрі та їжі.
Загалом, я дуже рада, що взяла участь у подібному проекті, бо відчуваю, що роблю глобальні зміни у світі кожного дня.
До речі, це не перший раз, коли я їздила за програмами.
Перша моя усвідомлена подорож за кордон була після першого курсу в університеті.
Тоді я волонтерила в Анкарі, Туреччина, і працювала з підлітками.
Мені пощастило зруйнувати свої стереотипи про цю країну, дізнатися багато нового про себе й повернутися зовсім іншою людиною.
Я також знайшла чимало друзів, з якими й досі спілкуюся.
Ми постійно мотивуємо та навчаємо одне одного.
Стажування 100% навчить вас чомусь новому, розширить горизонти і вплине на подальше життя.
Якщо ви вагаєтеся, їхати чи не їхати, то їдьте.
Краще помилитися, ніж потім жалкувати, що проґавили рідкісний шанс.
AIESEC — це міжнародна молодіжна організація, яка діє в 110 країнах світу.
Вона некомерційна, неполітична, незалежна та повністю керована молоддю віком від 18 до 29 років.
Метою AIESEC є мир і реалізація лідерського та професійного потенціалу молоді шляхом міжкультурного обміну.
Ця організація пропонує волонтерські програми, професійні стажування, а також проводить різні заходи для розвитку української молоді.
Основні напрямки для професійних стажувань — маркетинг, IT, бізнес-адміністрування, фінанси, викладання, дизайн, інженерія.
Набір на програми відбувається постійно. Тривалість проектів — до року.
Залежно від умов програми, стажер отримує заробітну плату та/або місце проживання.
Окрім цього, певні компанії надають та/або оплачують харчування та громадський транспорт у відповідній країні.
Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, як пройти професійне стажування у Європі.
Фото: Катерина Михальова