Душа все ж просить мамині відбивні — як українці живуть і працюють в Угорщині

Багато українців, які прагнуть виїхати за кордон, розглядають Угорщину як непоганий варіант для роботи та життя.

Ранок у Великому Місті поспілкувався з дівчиною, яка зараз працює в Угорщині.

Ми розповімо, як потрапити на професійне стажування у країну-сусідку під час пандемії та що там може шокувати наших людей.

Надія Деркач, 23 роки

Будапешт, Угорщина

Я зараз проходжу стажування від AIESEC як менеджер однієї авіакомпанії в Будапешті, Угорщина.

Мені дуже подобається, бо я люблю змінювати своє середовище, подорожувати, спілкуватися з людьми з різних країн та вивчати їхній менталітет.

Узагалі, моє стажування повинно було початися ще в березні 2020 року.

Але довелося перенести дати проєкту через локдаун.

3 місяці кожен мій день починався з моніторингу новин. Коли вже відкриють кордони?!

І ось, нарешті, у червні я почала готуватися й збирати документи.

Придбала авіаквитки за тиждень до відльоту.

Квартиру знайшла за один день до початку стажування!

Це було дуже екстремально, але я впоралася.

Пам’ятаю, що мене довго тримали на кордоні, але все-таки пустили, бо я мала дозвіл від угорської поліції.

Представники AIESEC зустріли мене в аеропорту.

Вони провели до місця проживання й допомогли купити всі необхідні продукти та речі.

Наступні два тижні я провела в повній ізоляції.

В Угорщині також діє застосунок на зразок нашої «Дії».

Плюс поліція могла прийти в будь-який час і перевірити, чи я дотримуюсь режиму карантину.

Коли я нарешті вийшла «на волю», на мене чекали двотижневий тренінг від моєї компанії й безпосередньо робота.

Я одразу знайшла собі друзів.

У моєму департаменті багато іноземців, але все ж таки 60-70% угорців.

Це трохи ускладнює комунікацію, бо угорська мова не схожа ні на що.

До того ж, мало хто з місцевих говорить англійською.

Тому траплялися комічні ситуації та непорозуміння.

Але де наші люди не виживали! Я пішла на мовні курси й тепер моя угорська на рівні А1-А2.

Український і угорський менталітети абсолютно різні.

Якщо аналізувати сферу обслуговування, то українці «трясуться» над кожним клієнтом, а тут ніхто ні за ким не бігає. Не подобається — до побачення.

Цікаво порівнювати й бізнес загалом.

У Європі я зрозуміла, як мають взаємодіяти робітники з керівниками у здоровій компанії.

Бос — це не надлюдина, а звичайний працівник, на якого, щоправда, покладено більший рівень відповідальності.

До нього можна підійти і спокійно поговорити, а головне — не зомліти від страху через це.

Та і взагалі, тут усе інакше, навіть продукти в супермаркеті.

Доволі екзотично, але українська душа все ж просить маминих відбивних.

Додому я потраплю ще не скоро. З вересня 2020 року Угорщина тримає всі країни в червоній зоні.

Це означає, що тільки угорці та люди, які мають дозвіл на проживання в цій країні, можуть в’їжджати на її територію.

У європейців більш серйозне ставлення до свого здоров’я, ніж у наших людей.

Я на своїй роботі проходжу тест на COVID-19 щотижня за рахунок компанії.

Результат отримую протягом 24 годин. Дуже зручно.

Як я наважилася їхати на стажування в розпал пандемії?

Я завжди любила подорожувати, отримувати новий досвід, виходити із зони комфорту.

У 2017 році їздила за програмою Work and Travel до США.

За короткий час я дуже подорослішала, стала відповідальною та самостійною.

Потім була на стажуванні від цієї ж організації в Німеччині.

Згодом поїхала на навчання в Італію разом з Erasmus+.

Кожна поїздка наповнює мене різними світоглядами.

Напевно, ви думаєте, що мені дуже пощастило. Але ні.

Ці можливості не просто так з’явилися в моєму житті.

Ще в університеті я приходила у відділ академічної мобільності щотижня й запитувала, чи немає якихось програм, щоб поїхати за кордон.

Я не сиділа на одному місці, а всюди брала участь, де тільки можна.

Звичайно, було й багато відмов. Але я не здавалася, а подавалася. Знову і знову.

Навіть, якщо вам відмовлять після співбесіди — це не означає, що ви якісь погані.

Це просто цінний життєвий досвід, який ви зможете використати в майбутньому.

Тому ні — це не стоп. Ні — це давай ще раз.

AIESEC — це міжнародна молодіжна організація, яка діє в 110 країнах світу. Вона некомерційна, неполітична, незалежна та повністю керована молоддю віком від 18 до 29 років. Метою AIESEC є мир і реалізація лідерського та професійного потенціалу молоді шляхом міжкультурного обміну. Ця організація пропонує волонтерські програми, професійні стажування, а також проводить різні заходи для розвитку української молоді. Основні напрямки для професійних стажувань — маркетинг, IT, бізнес-адміністрування, фінанси, викладання, дизайн, інженерія. Набір на програми відбувається постійно. Тривалість проєктів — до року. Залежно від умов програми, стажер отримує заробітну плату та/або місце проживання. Окрім цього, певні компанії надають та/або оплачують харчування та громадський транспорт у відповідній країні. Вимоги: Вік — 18-30 років.

Рівень англійської — В2 (Upper-Intermediate) і вище.

Досвід роботи. Що ви отримуєте від організації: Допомогу з оформленням резюме.

Індивідуальний підбір проєктів.

Комунікацію з компанією, яка пропонує стажування, та організацію процесу відбору на програму.

Допомогу з отриманням документів (віза, дозвіл на проживання тощо) та інформаційно-консультаційні послуги.

Зустріч в аеропорту, супровід до місця проживання та роботи.

Постійний контакт під час стажування. Що стажер має сплатити: Організаційний внесок, який сплачується після укладання договору і становить 4000-6000 грн в залежності від проєкту.

Вартість документів (віза, дозвіл на проживання тощо).

Вартість медичного страхування.

Вартість авіаквитків туди й назад.

Двотижневий карантин (за необхідності).

Місце проживання (якщо це не передбачено умовами стажування).

ПЦР-тест на COVID-19 (за необхідності). Work and Travel USA — програма міжнародного культурного обміну, що дозволяє студентам різних країн світу поїхати на літні канікули до Сполучених Штатів Америки. Стажери мають нагоду працювати й подорожувати. Основною метою проєктів є знайомство із життям Америки та поширення власної культури серед мешканців США. Тут ви зможете працювати у сфері обслуговування: офіціант у кафе, реєстратор у готелі, працівник парку атракціонів, касир, продавець-консультант, рятувальник, дитячий аматор, прибиральник, кухар тощо. Набір на програму розпочинається у жовтні й завершується в кінці лютого. Період, коли можна поїхати на стажування — 4 травня — 31 серпня. Уся робота оплачувана. 90% компаній надають житло, проте не покривають його вартість. Ви зможете подорожувати всіма штатами США під час стажування, а також ще місяць після завершення програми. Проте в будь-якому випадку потрібно повернутися в Україну до 1 вересня. Вимоги: Бути студентом бакалаврату.

Вік — 18-24 роки.

Рівень англійської мови — А2 і вище.

Бажано добре навчатися в університеті й хоча б один раз побувати за кордоном (на це зважають при оформленні візи). Що ви отримуєте від організації: Індивідуальну співбесіду англійською мовою.

Допомогу у виборі стажування.

Організацію спілкування з роботодавцем та інтерв’ю.

Підготовку до співбесіди з посольством США в Україні та збір необхідних документів для отримання візи.

Оформлення медичного страхування.

Постійну підтримку та комунікацію під час перебування в США. Що стажер має сплатити: Організаційний внесок розміром 1670$, у вартість якого входять форма DS-19, медичне страхування, угода про стажування, консультаційні та організаційні послуги.

Реєстраційний збір у Київський офіс розміром 4500 грн.

500 грн — збір працевлаштування згідно з Мінсоцполітики.

$35 — реєстраційний збір системи SEVIS.

$160 — візовий збір (MRV).

$600 — в середньому ціна на авіаквиток.

$41 — приблизні комісії банку.

ПЦР-тест на COVID-19.

Вартість місця проживання. Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, як українка вже вп’яте поїхала на стажування за кордон. Фото: Unsplash, Надія Деркач. Спілкувалася Олена Яковлєва

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