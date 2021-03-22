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ICTV Ранок 22.03.2021 18:00
22.03.2021 18:00
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Душа все ж просить мамині відбивні — як українці живуть і працюють в Угорщині


Багато українців, які прагнуть виїхати за кордон, розглядають Угорщину як непоганий варіант для роботи та життя.

Ранок у Великому Місті поспілкувався з дівчиною, яка зараз працює в Угорщині.

Ми розповімо, як потрапити на професійне стажування у країну-сусідку під час пандемії та що там може шокувати наших людей. 

Надія Деркач, 23 роки

Будапешт, Угорщина

Я зараз проходжу стажування від AIESEC як менеджер однієї авіакомпанії в Будапешті, Угорщина.

Мені дуже подобається, бо я люблю змінювати своє середовище, подорожувати, спілкуватися з людьми з різних країн та вивчати їхній менталітет.

Узагалі, моє стажування повинно було початися ще в березні 2020 року.

Але довелося перенести дати проєкту через локдаун.

3 місяці кожен мій день починався з моніторингу новин. Коли вже відкриють кордони?!

І ось, нарешті, у червні я почала готуватися й збирати документи.

Придбала авіаквитки за тиждень до відльоту.

Квартиру знайшла за один день до початку стажування!

Це було дуже екстремально, але я впоралася.

Пам’ятаю, що мене довго тримали на кордоні, але все-таки пустили, бо я мала дозвіл від угорської поліції.

Представники AIESEC зустріли мене в аеропорту.

Вони провели до місця проживання й допомогли купити всі необхідні продукти та речі.

Наступні два тижні я провела в повній ізоляції.

В Угорщині також діє застосунок на зразок нашої «Дії».

Плюс поліція могла прийти в будь-який час і перевірити, чи я дотримуюсь режиму карантину.

Коли я нарешті вийшла «на волю», на мене чекали двотижневий тренінг від моєї компанії й безпосередньо робота.

Я одразу знайшла собі друзів.

У моєму департаменті багато іноземців, але все ж таки 60-70% угорців.

Це трохи ускладнює комунікацію, бо угорська мова не схожа ні на що.

До того ж, мало хто з місцевих говорить англійською.

Тому траплялися комічні ситуації та непорозуміння.

Але де наші люди не виживали! Я пішла на мовні курси й тепер моя угорська на рівні А1-А2.

Український і угорський менталітети абсолютно різні.

Якщо аналізувати сферу обслуговування, то українці «трясуться» над кожним клієнтом, а тут ніхто ні за ким не бігає. Не подобається — до побачення.

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Цікаво порівнювати й бізнес загалом.

У Європі я зрозуміла, як мають взаємодіяти робітники з керівниками у здоровій компанії.

Бос — це не надлюдина, а звичайний працівник, на якого, щоправда, покладено більший рівень відповідальності.

До нього можна підійти і спокійно поговорити, а головне — не зомліти від страху через це.

Та і взагалі, тут усе інакше, навіть продукти в супермаркеті.

Доволі екзотично, але українська душа все ж просить маминих відбивних.

Додому я потраплю ще не скоро. З вересня 2020 року Угорщина тримає всі країни в червоній зоні.

Це означає, що тільки угорці та люди, які мають дозвіл на проживання в цій країні, можуть в’їжджати на її територію.

У європейців більш серйозне ставлення до свого здоров’я, ніж у наших людей.

Я на своїй роботі проходжу тест на COVID-19 щотижня за рахунок компанії.

Результат отримую протягом 24 годин. Дуже зручно.

Як я наважилася їхати на стажування в розпал пандемії?

Я завжди любила подорожувати, отримувати новий досвід, виходити із зони комфорту.

У 2017 році їздила за програмою Work and Travel до США.

За короткий час я дуже подорослішала, стала відповідальною та самостійною.

Потім була на стажуванні від цієї ж організації в Німеччині.

Згодом поїхала на навчання в Італію разом з Erasmus+.

Кожна поїздка наповнює мене різними світоглядами.

Напевно, ви думаєте, що мені дуже пощастило. Але ні.

Ці можливості не просто так з’явилися в моєму житті.

Ще в університеті я приходила у відділ академічної мобільності щотижня й запитувала, чи немає якихось програм, щоб поїхати за кордон.

Я не сиділа на одному місці, а всюди брала участь, де тільки можна.

Звичайно, було й багато відмов. Але я не здавалася, а подавалася. Знову і знову.

Навіть, якщо вам відмовлять після співбесіди — це не означає, що ви якісь погані.

Це просто цінний життєвий досвід, який ви зможете використати в майбутньому.

Тому ні — це не стоп. Ні — це давай ще раз.

AIESEC — це міжнародна молодіжна організація, яка діє в 110 країнах світу.

Вона некомерційна, неполітична, незалежна та повністю керована молоддю віком від 18 до 29 років.

Метою AIESEC є мир і реалізація лідерського та професійного потенціалу молоді шляхом міжкультурного обміну.

Ця організація пропонує волонтерські програми, професійні стажування, а також проводить різні заходи для розвитку української молоді.

Основні напрямки для професійних стажувань — маркетинг, IT, бізнес-адміністрування, фінанси, викладання, дизайн, інженерія.

Набір на програми відбувається постійно. Тривалість проєктів — до року.

Залежно від умов програми, стажер отримує заробітну плату та/або місце проживання.

Окрім цього, певні компанії надають та/або оплачують харчування та громадський транспорт у відповідній країні.

Вимоги:

  • Вік — 18-30 років.
  • Рівень англійської — В2 (Upper-Intermediate) і вище.
  • Досвід роботи.

Що ви отримуєте від організації:

  • Допомогу з оформленням резюме.
  • Індивідуальний підбір проєктів.
  • Комунікацію з компанією, яка пропонує стажування, та організацію процесу відбору на програму.
  • Допомогу з отриманням документів (віза, дозвіл на проживання тощо) та інформаційно-консультаційні послуги.
  • Зустріч в аеропорту, супровід до місця проживання та роботи.
  • Постійний контакт під час стажування.

Що стажер має сплатити:

  • Організаційний внесок, який сплачується після укладання договору і становить 4000-6000 грн в залежності від проєкту.
  • Вартість документів (віза, дозвіл на проживання тощо).
  • Вартість медичного страхування.
  • Вартість авіаквитків туди й назад.
  • Двотижневий карантин (за необхідності).
  • Місце проживання (якщо це не передбачено умовами стажування).
  • ПЦР-тест на COVID-19 (за необхідності).

Work and Travel USA — програма міжнародного культурного обміну, що дозволяє студентам різних країн світу поїхати на літні канікули до Сполучених Штатів Америки.

Стажери мають нагоду працювати й подорожувати.

Основною метою проєктів є знайомство із життям Америки та поширення власної культури серед мешканців США.

Тут ви зможете працювати у сфері обслуговування: офіціант у кафе, реєстратор у готелі, працівник парку атракціонів, касир, продавець-консультант, рятувальник, дитячий аматор, прибиральник, кухар тощо.

Набір на програму розпочинається у жовтні й завершується в кінці лютого.

Період, коли можна поїхати на стажування — 4 травня — 31 серпня.

Уся робота оплачувана. 90% компаній надають житло, проте не покривають його вартість.

Ви зможете подорожувати всіма штатами США під час стажування, а також ще місяць після завершення програми.

Проте в будь-якому випадку потрібно повернутися в Україну до 1 вересня.

Вимоги:

  • Бути студентом бакалаврату.
  • Вік — 18-24 роки.
  • Рівень англійської мови — А2 і вище.
  • Бажано добре навчатися в університеті й хоча б один раз побувати за кордоном (на це зважають при оформленні візи).

Що ви отримуєте від організації:

  • Індивідуальну співбесіду англійською мовою.
  • Допомогу у виборі стажування.
  • Організацію спілкування з роботодавцем та інтерв’ю.
  • Підготовку до співбесіди з посольством США в Україні та збір необхідних документів для отримання візи.
  • Оформлення медичного страхування.
  • Постійну підтримку та комунікацію під час перебування в США.

Що стажер має сплатити:

  • Організаційний внесок розміром 1670$, у вартість якого входять форма DS-19, медичне страхування, угода про стажування, консультаційні та організаційні послуги.
  • Реєстраційний збір у Київський офіс розміром 4500 грн.
  • 500 грн — збір працевлаштування згідно з Мінсоцполітики.
  • $35 — реєстраційний збір системи SEVIS.
  • $160 — візовий збір (MRV).
  • $600 — в середньому ціна на авіаквиток.
  • $41 — приблизні комісії банку.
  • ПЦР-тест на COVID-19.
  • Вартість місця проживання.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, як українка вже вп’яте поїхала на стажування за кордон.

Фото: Unsplash, Надія Деркач.

Спілкувалася Олена Яковлєва

 

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Теги: подорожі, стажування
22.03.2021 18:00



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