Відчуваю себе новою людиною — як українка вже вп’яте поїхала на стажування за кордон

Небагато людей можуть похизуватися досвідом роботи в міжнародних компаніях.

А ця дівчина проходить професійне стажування за кордоном уже вп’яте!

Ранок у Великому Місті продовжує серію історій українців, які наважилися поїхати на проект і розповіли про свої неймовірні пригоди.

Юлія Єліна, 30 років

Дубай, ОАЕ

З вересня 2020 року я проходжу стажування від AIESEC у місті Дубай, ОАЕ.

Мій проект передбачає подорожувати світом та встановлювати IT-програми в медичних закладах.

Це не перше моє стажування, але однозначно найцікавіше.

Я мала б кожного місяця їхати на кілька тижнів у різні країни третього світу, але через коронавірус поки що мала можливість побувати лише в Гані.

У кожній країні я відчуваю себе абсолютно новою людиною.

Моя компанія дуже хвилюється за своїх співробітників.

Коли ми їздимо в бізнес-подорожі, то всі витрати покриває організація.

До того ж, нас постійно супроводжує особистий водій, а в небезпечних країнах навіть охоронець.

COVID-19 в ОАЕ

Загалом, життя в ОАЕ майже не змінилося у зв’язку з коронавірусом.

Дубай досі відкрите для туристів місто. Музеї, галереї, заклади громадського харчування працюють.

Проте, звичайно, потрібно всюди дотримуватися маскового режиму, навіть на вулиці. Інакше — чималий штраф.

Наш офіс зараз — мертве місто.

Тільки 5% робітників працюють офлайн. Усі решта — дистанційно.

Це великий плюс, адже мені потрібні тільки ноутбук і зв’язок.

За всіма працівниками нашої компанії закріплений лікар.

Ми можемо робити безкоштовні тести на COVID-19.

Якщо повертаєшся з якогось закордонного відрядження, то маєш 2 тижні працювати вдома.

Імунізація вже почалася. Мій роботодавець планує вакцинувати всіх працівників безкоштовно в березні.

Плюси мого стажування

Інтернаціональне суспільство.

90% населення ОАЕ — іноземці.

Наш офіс має 200 осіб у Дубай, з них тільки двоє місцеві. Уряд зобов’язує наймати корінних жителів.

Але вони не дуже поспішають працювати, бо всі мають великі статки і їм це не дуже потрібно.

Тут ти не почуваєш себе чужим, бо всі довкола такі ж, як і ти — приїжджі.

До того ж, Дубай — найпрогресивніше місто на Середньому Сході.

Тут немає дуже жорстких правил поведінки чи дрескоду порівняно з іншими містами ОАЕ чи країнами регіону.

Проте, звичайно, треба поводитися розумно і в межах пристойності.

Мінуси

Клімат.

Коли я приїхала, була вже осінь. Але температура тут сягала +45°C, а вологість наближалася до 100%.

Тут немає демократії.

Влада ОАЕ не може прослуховувати дзвінки в Skype, WhatsApp, Messenger і Facebook.

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Тому робота цих додатків частково блокується.

Можна обмінюватися лише текстовими або аудіоповідомленнями.

Для того, щоб обійти обмеження, потрібно встановлювати спеціальні платні програми.

Але все одно зв’язок буде низької якості з перебоями.

Замість цього ви можете вільно користуватися Zoom та BOTIM.

Лайфхаки

Коли переглядаєте варіанти стажувань, обирайте компанії, які є глобальними партнерами AIESEC.

Вони пропонують кращі умови роботи порівняно з іншими установами.

Цю інформацію легко можна знайти на сайті організації.

Я вже досвідчений айсекер. Колись сама допомагала людям отримати незабутній досвід.

А в 2012 році я наважилася й уперше поїхала на волонтерство до Китаю.

Потім були професійні стажування в Індії, Угорщині та США.

Коли ви учасник однієї програми, це не означає, що не можна брати участь в інших проектах.

Наприклад, в Індії я збирала одяг та жертвувала його до місіонерського будинку милосердя Матері Терези в Калькутті.

У Будапешті я волонтерила онлайн для ООН.

Потім узяла на роботі відпустку на 2 тижні, щоб полетіти в Бельгію і взяти участь в ініціативі Червого Хреста.

Ми проживали в таборі біженців з понад 30 країн світу та допомагали їм.

У Чикаго активно співпрацювала з Асоціацією ООН в США та ділилася своїм волонтерським досвідом на міжнародних конференціях в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, Вашингтоні та Солт-Лейк-Сіті.

Треба їхати й не вагатися, але тільки якщо ви готові постійно виходити із зони комфорту й дізнаватися все нове.

Більше про програми

AIESEC — це міжнародна молодіжна організація, яка діє в 110 країнах світу.

Вона некомерційна, неполітична, незалежна та повністю керована молоддю віком від 18 до 29 років.

Метою AIESEC є мир і реалізація лідерського та професійного потенціалу молоді шляхом міжкультурного обміну.

Ця організація пропонує волонтерські програми, професійні стажування, а також проводить різні заходи для розвитку української молоді.

Основні напрямки для професійних стажувань — маркетинг, IT, бізнес-адміністрування, фінанси, викладання, дизайн, інженерія.

Набір на програми відбувається постійно. Тривалість проєктів — до року.

Залежно від умов програми, стажер отримує заробітну плату та/або місце проживання.

Окрім цього, певні компанії надають та/або оплачують харчування та громадський транспорт у відповідній країні.

Work and Travel USA — програма міжнародного культурного обміну, що дозволяє студентам різних країн світу поїхати на літні канікули до Сполучених Штатів Америки.

Стажери мають нагоду працювати й подорожувати.

Основною метою проєктів є знайомство із життям Америки та поширення власної культури серед мешканців США.

Тут ви зможете працювати у сфері обслуговування: офіціант у кафе, реєстратор у готелі, працівник парку атракціонів, касир, продавець-консультант, рятувальник, дитячий аматор, прибиральник, кухар тощо.

Набір на програму розпочинається у жовтні й завершується в кінці лютого.

Період, коли можна поїхати на стажування — 4 травня — 31 серпня.

Уся робота оплачувана. 90% компаній надають житло, проте не покривають його вартість.

Ви зможете подорожувати всіма штатами США під час стажування, а також ще місяць після завершення програми.

Проте в будь-якому випадку потрібно повернутися в Україну до 1 вересня.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, як взяти участь у міжнародних професійних стажуваннях.

Фото: Юлія Єліна, Unsplash.

Спілкувалася Олена Яковлєва

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