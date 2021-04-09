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ICTV Ранок 09.04.2021 11:00
09.04.2021 11:00
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Медичний колапс: що робити з нестачею місць у лікарнях


Медична система України дійшла до межі, — днями заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

У червоній зоні епіднебезпеки — 11 регіонів. Ба більше, кількість ліжок із киснем для пацієнтів з COVID-19 в Україні досягла свого максимуму. 

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Медики з різних регіонів України говорять, що ліжкомісць у лікарнях не вистачає настільки, що вони вимушені відмовляти хворим на COVID-19 в госпіталізації.

Чому в нас вниникла така проблема? І що робити пацієнтам у такому випадку?

Брак ліжкомісць

За словами глави МОЗ Степанова, станом на 6 квітня на 47 тисяч госпіталізованих з COVID-19 наявні 67 тисяч ліжок із киснем.

Загальна ж завантаженість таких ліжок продовжує зростати і складає нині 58%.

Голова громадської органзіації “Е+” Валентина Варава каже:

Пацієнтів із сатурацією 75-78-80 виписують для того, щоб звільнити ліжка, яких не вистачає. Це катастрофічно!

Але є й ті, кому до тих кисневих концентраторів не добратися.

Все частіше хворимо на COVID-19 відмовляють у госпіталізації.

Лікар-анестезіолог Іван Черненко вважає — аби вирішити проблему з госпіталізацією ковід-пацієнтів, МОЗ має визначити чіткий алгоритм маршруту хворих. 

Коли можуть відмовити у госпіталізації? 

Госпіталізація з COVID-19 передбачена тільки у тих випадках, коли пацієнт має об’єктивні показники для лікування у стаціонарі.

За українським протоколом, це:

  • сатурація 92 і нижче;
  • частота дихання 30 і вище;
  • температура 38,5 і вища, яка не збивається жарознижувальними;
  • наявність хронічних захворювань.

Та місць не завжди вистачає навіть важким хворим.

Але, як діяти, якщо вам відмовлено у госпіталізації за наяності об’єктивних причин?

Всі деталі — у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали що відомо про китайську вакцину CoronaVac.

Фото: Pexels

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Теги: COVID-19, коронавірус, Україна
09.04.2021 11:00



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