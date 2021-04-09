Медичний колапс: що робити з нестачею місць у лікарнях

Медична система України дійшла до межі, — днями заявив очільник МОЗ Максим Степанов.
У червоній зоні епіднебезпеки — 11 регіонів. Ба більше, кількість ліжок із киснем для пацієнтів з COVID-19 в Україні досягла свого максимуму.Також по темі: Як насправді працюють вакцини від коронавірусу Україна приречена? Чому третя хвиля коронавірусу може стати фатальною Фальшиві ковід-паспорти та ПЛР-тести: як відсутність совісті вбиває українців
Медики з різних регіонів України говорять, що ліжкомісць у лікарнях не вистачає настільки, що вони вимушені відмовляти хворим на COVID-19 в госпіталізації.
Чому в нас вниникла така проблема? І що робити пацієнтам у такому випадку?
Брак ліжкомісць
За словами глави МОЗ Степанова, станом на 6 квітня на 47 тисяч госпіталізованих з COVID-19 наявні 67 тисяч ліжок із киснем.
Загальна ж завантаженість таких ліжок продовжує зростати і складає нині 58%.
Голова громадської органзіації “Е+” Валентина Варава каже:
Пацієнтів із сатурацією 75-78-80 виписують для того, щоб звільнити ліжка, яких не вистачає. Це катастрофічно!
Але є й ті, кому до тих кисневих концентраторів не добратися.
Все частіше хворимо на COVID-19 відмовляють у госпіталізації.
Лікар-анестезіолог Іван Черненко вважає — аби вирішити проблему з госпіталізацією ковід-пацієнтів, МОЗ має визначити чіткий алгоритм маршруту хворих.
Коли можуть відмовити у госпіталізації?
Госпіталізація з COVID-19 передбачена тільки у тих випадках, коли пацієнт має об’єктивні показники для лікування у стаціонарі.
За українським протоколом, це:
- сатурація 92 і нижче;
- частота дихання 30 і вище;
- температура 38,5 і вища, яка не збивається жарознижувальними;
- наявність хронічних захворювань.
Та місць не завжди вистачає навіть важким хворим.
Але, як діяти, якщо вам відмовлено у госпіталізації за наяності об’єктивних причин?
Всі деталі — у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали що відомо про китайську вакцину CoronaVac.
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