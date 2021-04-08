“Україна середньовічна”: хто і навіщо підпалив Центр для онкохворих дітей?

Пожежа у центрі для реабілітації онкохворих дітей: хто і навіщо підпалив будівлю?

Центр для онкохворих дітей “Дача” відкриється вчасно, незважаючи на перешкоди, — заявили у благодійному фонді “Запорука”.

Нагадаємо, днями на будівництві реабілітаційного центру сталася пожежа.

Пошкоджені фундамент, фасад, двері та вікна будівлі.

Що таке Дача?

Із 2008 року благодійний фонд “Запорука” опікується онкохворими дітьми.

Зокрема, надає їм та їхнім родинам прихисток на час лікування в орендованому на пожертви будинку в Києві, який називають “Дача”.

Проживання тут безкоштовне.

Щороку фонд допомагає з житлом близько ста родинам!

Засновниця та президентка благодійного фонду “Запорука” Наталія Оніпко каже, що вони з усіх сил намагаються заповнити день дітлахів нормальним життям:

“Дача” — не про те, де переночувати. “Дача” — це про таку величезну всесторонню підтримку.

У 2018 благодійний фонд “Запорука” почав будівництво власної “Дачі”.

Відтак, не потрібно буде сплачувати оренду, а Центр зможе приймати 350 сімей щороку!

Вже цього року у дім мали заселитися 13 родин з дітьми. Та у будівлі сталася пожежа…

Наслідки пожежі

Пошкоджено фундамент, частину фасаду, вхідні двері та два вікна.

Попередньо збитки становлять понад 200 тисяч гривень!

За висновками Інспектора пожежної служби, це — підпал.

Але кому і чим завадив Центр реабілітації онкохворих дітей?

Потенційні винуватці

5 квітня слідчі Солом’янського управління поліції Києва повідомили про початок досудового розслідування.

Відкрили кримінальне провадження за статтею “Умисне знищення або пошкодження майна”.

До інциденту деякі сусіди неодноразово заявляли благодійникам, що не хочуть жити поряд з онкохворими, мовляв, бояться заразитися…

Влітку 2020 чоловіка, який раніше погрожував фонду, помітили біля реабілітаційного Центру з болгаркою. Саме тоді спиляли замок.

Експерти кажуть — прирівнювати онкологію до інфекційних захворювань абсурдно і дико.

Чому? Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя людей з аутизмом.

Фото: Unsplash

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