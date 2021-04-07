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ICTV Ранок 07.04.2021 08:12
07.04.2021 08:12
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Благовіщення 2021: привітання зі святом у прозі, віршах, смс та картинках


Благовіщення у 2021 році святкують 7 квітня. У цей день заборонено займатися домашніми справами. А от привітати одне одного на словах або ж через листівки – однозначно варто.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе найкращі привітання на Благовіщення 2021 року. Усе – шукай нижче.

Привітання з Благовіщенням у віршах

Радісних звісток,
Миру й добра
У свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.

З Благовіщенням!

***

Нині Благовіщення
Радісне, вище!
Ми вас вітаємо,
Ми вас закликаємо –

Богу поклоніться,
У серці помоліться.
За Благе Слово,
За Ласкy Христовy!

***

Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов’ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров’я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!

***

З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.

***

Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров’я принесе,
Нехай Господь благословить,
Нехай за все винагородить.

Живіть весело завжди,
Щоб не прийшла у дім біда,
Щоб нудьга чужою вам була,
І радість вас знайти змогла!

Привітання з Благовіщенням у прозі

весна фото

Фото: Pixabay

Щиро вітаю з величним і світлим святом Благовіщення! Нехай щастя ніколи не полишає Вашу оселю, а серце буде переповнене теплом, спокоєм і добром.

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Щиро бажаю завжди сподіватися на світле і добре, ніколи не відпускати від душі своєї віри, жити тільки з благими намірами і відкривати двері в новий день з великим натхненням і нестримним почуттям радості.

***

З прекрасним святом – Благовіщення! Хай слідом ходять удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові та любов. Проженіть сумніви геть, адже життя чудове, треба жити з відкритою душею та сьогоднішнім днем. Творіть добро, моліться, будьте щирим, і слідуйте своїм мріям.

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії і світлої віри! Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі та тільки вірна любов.

***

У таке прекрасне християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочу побажати Вам умиротворення, очищення душі та негативних думок і зла. Хай біда обходить ваш дім стороною, хай оселя наповнюється тільки любов’ю, взаєморозумінням і щастям.

Короткі смс-привітання на Благовіщення 2020

білий голуб фото

Фото: Pixabay

З Благовіщенням вас вітаю!
Щастя, здоров’я, добра вам бажаю.
Щоб ваші помисли лиш чисті були,
І про своїх ближніх ви ніколи не забули.

***

Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи тобі пробачить!

***

Навкруги лиш чути дзвін,
Всіх вітає з святом він.
Благовіщення прийшло –
Хай щезне всюди зло.

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***

З Благовіщенням вітаю
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти добре знай!

***

У Благовіщення бажаю

Усім я щастя та добра

Богородицю прославим

За народження Христа

Привітання з Благовіщенням – картинки

привітання з благовіщенням картинка

***

привітання з благовіщенням картинка

***

привітання з благовіщенням картинка

***

привітання з благовіщенням картинка

***

привітання з благовіщенням картинка

Тепер ти знаєш, як привітати з Благовіщенням близьких тобі людей. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

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Головне фото: Pixabay

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Теги: Благовіщення, привітання
07.04.2021 08:12



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