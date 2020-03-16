Кращі привітання з Днем ангела Олександра – вірші, проза та картинки

17 березня святкують свій День ангела Олександри. Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання з цієї нагоди. Усе, чого душа забажає – вірші, прозу та картинки шукай нижче!
Привітання з Днем ангела Олександра у віршах
Ти, Олександр, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять усі тебе дівчата,
Липнуть усі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті хай буде усе!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
В Олександра іменини!
Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось лише одного!
***
Хай тобі, Олександре, життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде поруч з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
Хай Ангел-хранитель вночі
Запалить тобі три свічі:
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду та прямоту,
Третя свіча – оберіг
Від усіх негараздів і лих.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Олександр,
Прийми найщиріші мої привітання!
З Днем ангела Олександра у прозі та СМС-привітання
У День ангела хочу побажати, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав у всіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжував успіх.
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Олександре, з Днем ангела! У цей чудовий день хочу побажати тобі віри у себе. Ніколи нічого не бійся та з упевненістю крокуй вперед.
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З Днем ангела, милий мій Олександр! Хай ангел оберігає тебе на кожному кроці та простягає руку допомоги, коли ти потребуватимеш її. Я вірю у тебе та твої можливості, вір і ти!Також по темі: Привітання з Днем ангела Марії: проза, вірші та картинки Привітання з Днем ангела Михайла: проза, вірші та картинки Найкращі привітання на Тетянин день: вірші, проза та листівки
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Олександр, бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, натхнення, щирих посмішок і відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій і невичерпного оптимізму!
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Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти зі свого боку не змушував його червоніти!
Привітання з Днем ангела Олександра – картинки
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Тепер ти знаєш, як привітати Олександра з Днем ангела. Користуйся нашими порадами та читай інші матеріали.
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