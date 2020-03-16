Кращі привітання з Днем ангела Олександра – вірші, проза та картинки

17 березня святкують свій День ангела Олександри. Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання з цієї нагоди. Усе, чого душа забажає – вірші, прозу та картинки шукай нижче!

Привітання з Днем ангела Олександра у віршах

Ти, Олександр, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять усі тебе дівчата,

Липнуть усі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті хай буде усе!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

В Олександра іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

У житті кохати когось лише одного!

***

Хай тобі, Олександре, життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде поруч з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Хай Ангел-хранитель вночі

Запалить тобі три свічі:

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду та прямоту,

Третя свіча – оберіг

Від усіх негараздів і лих.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Олександр,

Прийми найщиріші мої привітання!

З Днем ангела Олександра у прозі та СМС-привітання

У День ангела хочу побажати, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав у всіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжував успіх.

***

Олександре, з Днем ангела! У цей чудовий день хочу побажати тобі віри у себе. Ніколи нічого не бійся та з упевненістю крокуй вперед.

***

З Днем ангела, милий мій Олександр! Хай ангел оберігає тебе на кожному кроці та простягає руку допомоги, коли ти потребуватимеш її. Я вірю у тебе та твої можливості, вір і ти!

***

Олександр, бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, натхнення, щирих посмішок і відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій і невичерпного оптимізму!

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Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти зі свого боку не змушував його червоніти!

Привітання з Днем ангела Олександра – картинки

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Тепер ти знаєш, як привітати Олександра з Днем ангела. Користуйся нашими порадами та читай інші матеріали.

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