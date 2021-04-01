Комфортний лазер: головні за і проти популярного виду епіляції

Лазерна епіляція: все про нашумілу б’юті-процедуру.

З кожним роком цей вид епіляції стає все популярнішим.

Не дивно, чому.

Він обіцяє позбутися від небажаного волосся швидко та безпечно і назавжди забути про те, як виглядає бритва!

Але перед тим, як викинувши всі станки й воскові смужки, ти побіжиш записуватись у перший-ліпший салон, прочитай цей матеріал.

Ранок у Великому Місті зібрав усе, що слід знати про лазерну епіляцію.

Що це і як працює?

Лазерна епіляція базується на видаленні небажаної рослинності за допомогою лазерного випромінювання.

Мішенню для останнього виступає меланін — речовина, яка надає забарвлення волоссю та шкірі.

Нагріваючись, меланін пошкоджує клітини матриксу (зону росту), кровоносні та лімфатичні судини волосяного фолікула.

Позбавлене живлення, волосся через деякий час випадає і ніколи не виростає знову.

Погодься, звучить казково. Але, оскільки суцільного позитиву не буває, перейдемо до основних за і проти.

Лазерна епіляція: плюси та мінуси

Переваги

1. Комфорт.

Лазерна епіляція, у порівнянні з іншими видами видалення волосся, є практично безболісною.

Можливо, хтось і відчуватиме дискомфорт, на кшталт легкого поколювання. Все залежить від індивідуального рівня чутливості.

Комфортним бонусом є також відсутність якоїсь реабілітації.

Протягом трьох днів доведеться дотримуватись лише деяких рекомендацій лікаря-косметолога, а в цілому можна повертатися до звичного повсякденного життя.

2. Пошкоджується лише волосся.

Чимало людей хвиллються, що лазер може пошкодити тканини тіла.

Проте це не так.

Параметри лазера налаштовуються таким чином, що випромінювання поглинається лише меланіном. Отже, діє він тільки на волосся.

3. Висока результативність.

У сучасній косметології лазерна епіляція визнана найбільш ефективним методом позбавлення від небажаного волосся практично назавжди.

Дехто рекомендує проходити одну процедуру на рік для підтримання ефекту.

Але це все одно зручніше, ніж регулярні бриття ніг.

4. Широке застосування.

Ще один плюсом є й те, що за допомогою лазеру можна видаляти небажане волосся як на обличчі, так і на будь-яких інших ділянках тіла, включаючи інтимні.

Недоліки

1. Ціна.

Лазерна епіляція сьогодні коштує недешево.

Тому перед тим, як починати курс, морально приготуйся до інвестицій в себе.

2. Довготривалість курсу.

Під впливом лазеру пошкоджуються лише те волосся, яке перебуває в стадії активного росту.

Це означає, що доведеться пройти цілий курс дороговартісних процедур.

Їх кількість залежить від типу шкіри, особливостей росту волосся, гормонального фону тощо.

Зазвичай це 8-10.

3. Лазер підходить не всім.

На жаль, лазерна епіляція — поки не для всіх.

За допомогою лазеру не видаляється сиве, дуже світле та пушкове волосся.

Також є деякі протипоказання. Під забороною процедура для тих, хто має велику кількість родимок у зонах обробки або страждає на:

онкологічні захворювання;

цукровий діабет;

варикозне розширення вен;

шкірні захворювання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали все, що потрібно знати про шугаринг.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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