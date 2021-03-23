Подобаються чи ні? 7 гарячих зіркових пар – голосування

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес, Потап і Настя Каменських, Мішель і Барак Обама та багато інших… Ці зіркові пари весь час на слуху.

Найкрасивіші зіркові союзи завжди під пильною увагою публіки, папараці та журналістів.

Про них говорять усі, тож і ми не змогли оминути своєю увагою.

Чи подобаються ці зіркові пари саме тобі?

Дивись на фото закоханих і голосуй 🙂

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пікантні знімки Хайді Клум.

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