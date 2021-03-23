Подобаються чи ні? 7 гарячих зіркових пар – голосування

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес, Потап і Настя Каменських, Мішель і Барак Обама та багато інших… Ці зіркові пари весь час на слуху.
Найкрасивіші зіркові союзи завжди під пильною увагою публіки, папараці та журналістів.
Про них говорять усі, тож і ми не змогли оминути своєю увагою.
Чи подобаються ці зіркові пари саме тобі?
Дивись на фото закоханих і голосуй 🙂
Нагадаємо, раніше ми розповідали про пікантні знімки Хайді Клум.
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23.03.2021 14:50
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