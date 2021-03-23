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ICTV Ранок 23.03.2021 14:50
23.03.2021 14:50
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Подобаються чи ні? 7 гарячих зіркових пар – голосування


Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес, Потап і Настя Каменських, Мішель і Барак Обама та багато інших… Ці зіркові пари весь час на слуху. 

Найкрасивіші зіркові союзи завжди під пильною увагою публіки, папараці та журналістів.

Про них говорять усі, тож і ми не змогли оминути своєю увагою.

Чи подобаються ці зіркові пари саме тобі?

Дивись на фото закоханих і голосуй 🙂

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пікантні знімки Хайді Клум.

Також по темі: ТОП-10 гарячих і харизматичних акторів – і де їх можна побачити Ідеальна фігура та шкіра: секрети краси Емілі Ратаковскі Потап і Настя Каменських запалили Instagram своїми гарячими танцями

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Теги: Барак Обама, Девід Бекхем, Дженніфер Лопес, зірки, Настя Каменських, Потап, тест
23.03.2021 14:50



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