Не лише для мозку: корисні властивості волоських горіхів

Волоські горіхи – неймовірно корисний продукт. Про їх цілющі властивості буквально легенди ходять. Усі чули, що ці ажурні горішки багаті на мінерали, вітаміни, жирні кислоти Омега-3.
Але яку конкретно користь весь цей набір дає нашому організму? Ранок у Великому Місті розкаже.
Корисні властивості волоських горіхів
Для мозку
Волоські (грецькі) горіхи – відмінний стимулятор роботи мозку. Це джерело поліненасичених жирних кислот Омега-3.
Завдяки ним горіхи покращують пам`ять і концентрацію уваги, знімають нервову напругу та стрес.
Крім того, горіхи містять вітамін В, магній і незамінні амінокислоти триптофан і ізолейцин.
У комплексі з жирними кислотами, вони благотворно впливають на нервову систему та настрій.Також по темі: Великий піст 2021: календар харчування по днях Не тільки горіхи? Продукти для покращення пам’яті Корисні властивості ківі: чому цей зелений фрукт має бути в раціоні
Для судин і серця
Волоські горіхи багаті на калій та магній.
Ці мікроелементи нормалізують тиск крові та зміцнюють стінки судин. А ще – допомагають вивести шкідливий холестерин.
Звісно ж, самими лише горіхами хвороби серцево-судинної системи не вилікуєш.
Але при регулярному вживанні вони стануть їх чудовою профілактикою.
Для чоловічої сили
А ще це сильний афродизіак. Особливо – для чоловіків.
Завдяки високому вмісту цинку, олія волоського горіха покращує кровообіг у малому тазу.
Це допомагає покращити чоловічу силу, а при регулярному вживанні навіть бореться з безпліддям.
Аби відчути ефект якнайшвидше, горіхи бажано вживати разом із медом.
Для вагітних
Горіхи містять високу дозу вітаміну В9, більш відомого як фолієва кислота. Вона підвищує імунітет, бере участь у роботі травної системи, покращує метаболізм.
Але головна користь фолієвої кіслоти навіть не в цьому. А в тому, що це неодмінна складова раціону вагітних.
Вона грає важливу роль у формуванні нервової трубки плоду, а також вкрай потрібна для розвитку плаценти.
Для нігтів, зубів і волосся
Грецькі горіхи містять багато фтору. Завдяки цьому – зміцнюють наші кістки, зуби та нігті.
А ще виводять токсини та важкі метали і є профілактикою остеопорозу.
Скільки горіхів потрібно їсти
Здорова доросла людина може з’їдати 10 горіхів на день, вагітним жінкам рекомендують вживати 10-12 горіхів, а дітям достатньо їсти 5-7 штук.
Кому не можна їсти горіхи – протипоказання
- Грецькі горіхи дуже калорійні – у 100 грамах міститься аж 654 кКал. Тому їх з обережністю варто вживати людям із зайвою вагою.
- Горіхи – сильний алерген, тому варто переконатись, що у тебе немає індивідуальної непереносимості продукту.
- Тим, хто страждає на захворювання ШКТ, можна їсти не більше 2-3 горіхів на день.
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