Краще за будь-які вітаміни! Корисні властивості петрушки

Корисні властивості петрушки не перерахувати на пальцях. Ця проста, на перший погляд, рослина має чим здивувати твій організм.

Оскільки петрушку часто використовують при приготуванні різних кулінарних страв, то тобі точно варто знати, чим вона корисна. Цікаво? Тоді читай матеріал Ранку у Великому Місті.

Корисні властивості петрушки

Містить речовини, які допомагають справитися з розладами шлунка

Зменшує кількість цукру у крові

Містить вітаміни А, С, К, фолієву кислоту, калій

Покращє роботу серця

Бетакаротин, зеаксантин та лютеїн, які містяться в петрушці, сприяють покращенню зору

Петрушка є профілактичним засобом від раку

Зміцнює кістки

Нормалізує роботу печінки

Підтримує нервову систему

До того ж ще корисно використовувати відвар із петрушки. Він очищає організм від солей, а ще діє як знеболювальний засіб при менструації.

Однак попри всі позитивні якості треба враховувати, що не всім рекомендовано вживати петрушку.

Якщо у тебе є: цистит, сечокам’яні хвороби, алергія, запалення нирок, подагра чи захворювання сечового міхура, то від петрушки варто відмовитися повністю. Тепер ти знаєш, чим корисна петрушка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості грейпфрута.

Фото: Unsplash

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