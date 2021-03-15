Магнітні бурі у березні 2021– календар небезпечних дат

Березень 2020 року обіцяє бути неспокійним геомагнітному плані. У цьому місяці на українців чекають одразу три доволі потужні магнітні бурі.
То коли саме варто ретельно стежити за своїм артеріальним тиском і самопочуттям? Читай нижче.
Календар магнітних бур на березень 2021
На початку весни на нас чекає 3 магнітні бурі, які можуть негативно позначитися на здоров’ї. Особливо уважними треба бути метеозалежним людям.
13 березня – середня магнітна буря
20-22 березня – сильна магнітна буря
28 березня – середня магнітна буря
Як магнітні бурі шкодять здоров’ю
Коливання магнітного поля Землі завдають проблем нашому організму. Під час магнітних бур люди можуть відчувати такі симптоми.
- Головний біль, запаморочення.
- Підвищення артеріального тиску.
- Біль у суглобах
- Значна нервова напруга, різкі зміни настрою.
- Зменшення працездатності та загального тонусу організму
- Безсоння або сонливість
Як пережити магнітну бурю
- Якщо твій організм вимагає відпочинку – дай йому таку можливість. Намагайся не перевантажуватися важкою фізичною роботою,.
- Уникай стресів
- Пий мінімум 1,5 літри чистої води на день, а також більше зеленого чаю та соків
- Заміни солодку, солону та жирну їжу на овочі та фрукти
- Тимчасово відмовся від алкоголю
- Частіше провітрюй кімнату, вирушай на прогулянку до парку чи скверу
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, коли крутить ноги на погоду.
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