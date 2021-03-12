Нова стратегія США щодо України: дружба чи ігнор?

Як зміняться відносини між США та Україною?

Американські експерти аналітичного центру Atlantic Council підготували для адміністрації президента США стратегію щодо України.

Вона складається із практичних порад, як команда Джо Байдена може налагодити відносини з Україною після каденції попередника Дональда Трампа.

Але як саме експерти центру та колишні американські посли бачать стратегію США щодо України?

І найважливіше — чи дослухається до них Джо Байден?

Чи вигідна Україні ця стратегія?

Перемога демократа Джо Байдена відразу вселила надію на потеплішання стосунків із нашим союзником.

Попри це, пройшло майже 2 місяці після інавгурації, а пряма комунікація між українським та американським лідерами так і не відбулась.

І, можливо, саме рекомендації Atlantic Council дадуть поштовх такій співпраці.

Тим паче, більшість пропозицій експертів грають Україні на руку.

Зміст нової стратегії США

Аналітик “Інтерньюз-Україна” Владислав Фарапонов переконаний, що нова стратегія США вигідна Україні. За його словами:

Кожен із пунктів направлений на посилення співпраці між Києвом та Вашингтоном.

Серед ключових порад, зокрема:

збільшити військову допомогу;

призначити посла в Україні;

відстоювати антимонопольне законодавство, аби обмежити вплив олігархів на економіку і політику нашої держави.

У домументі Atlantic Council окремо вказані й поради щодо дій адміністрації Байдена у питаннях внутрішніх реформ в Україні.

Зокрема, аналітики рекомендують наполягати і тиснути на українську владу.

Аби вона остаточно взяла на себе обов’язок і відповідальність створити незалежну судову систему, реформувати Генпрокуратуру, заборонити СБУ контролювати бізнес та повернутися до програми реформ охорони здоров’я.

А що рекомендують аналітики Байдену на рахунок зовнішньої політики України, і головне — чи дослухається він до них?

Про це та багато іншого дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Байден не телефонує Зеленському.

Фото: obamawhitehouse.archives

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