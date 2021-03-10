25 справ, які варто встигнути цієї весни: ідеї для натхнення

Список справ на весну, які допоможуть зробити цю пору року справді чарівною.
Весна – це час оновлення, як для природи, так і нас самих. Час будувати плани, насолоджуватися красою навколо і відчувати смак життя.
Ранок у Великому Місті склав список приємних справ, які тобі в цьому допоможуть.
Список приємних справ на весну
- Щодня вчити нових 10 іноземних слів
- Довго-довго гуляти містом, насолоджуючись першими сонячними променями
- Піти на пікнік, взявши з собою хрусткий багет, сир, вино та фрукти у плетеній корзині
- Позбутися мінімум однієї шкідливої звички
- Зробити нову стрижку – ту саму, про яку давно мрієш, але не наважуєшся
- Приділити час своєму хобі. Або знайти нове.
- Почати випивати 2 літри води на день. Організм тобі подякує!
- Поснідати в улюбленій кав’ярні разом із батьками.
- Знайти нове джерело доходу
- Назбирати оберемок лісових квітів або нарвати бузку. Поставити у вазу і милуватися
- Завести звичку читати 30 сторінок щодня. Прочитати мінімум 4 книги
- Розібрати гардероб і позбутися всіх речей, що стали для тебе зайвим баластом
- Перебрати косметику. Викинути ту, на якій закінчився термін придатності або вона просто більше не приносить радості
- Почати щоранку робити зарядку або займатися йогою
- Зробити яскравий весняний манікюр – ну їх, ті пастельні кольори 🙂
- Вимити вікна, щоб аж сяяли
- На місяць відмовитись від солодкого. Або хоча б на тиждень.
Слухати спів птахів – і нікуди не поспішати
- Спланувати літню відпустку
- Записатися до спортзалу, щоб мали ідеальну фігуру до сезону купальників
- Дозволити собі цілі вихідні лінуватися й нічого не робити
- Розфарбувати яйця на Великдень
- Роздрукувати найкращі фото і повісити їх на стіні у гарній рамці
- Закохатися. Ну яка ж весна без цього? 🙂 А якщо маєш другу половинку – нагадати їй про свої почуття.
- Записати свої бажання та плани – і взятися до їх втілення. У тебе все вийде!
Нагадаємо, раніше ми публікували модні тренди на весну 2021.
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