Модні тренди весни 2021: гід по головних кольорах і фасонах

Які речі будуть модними весною 2021 року? Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди наступного сезону.
До весни менше місяця, тож думати про оновлення гардеробу можна вже зараз.
На що саме звернути увагу – розповідаємо просто зараз.
Модні тренди весни 2021
Тренч-оверсайз
Ми вважаємо, що тренч – це найактуальніший одяг на весну. Адже він не лише поєднується з будь-яким вбранням, але й захищає від дощу та вітру. Погода ж у цей час ще така мінлива!
У наступному сезоні тренч переживе невеличку трансформацію. У 2021 році краще, якщо це буде оверсайз-модель – буквально на 1-2 розміри більше.
Втім, якщо об’ємні фасони тобі не до душі – можеш зупинитися й на класичному тренчі, він усе ще актуальний.
Прозорі матеріали
Прозорі кофти, спідниці та сукні – одна з найбільш сміливих тенденцій весни.
Цього разу дизайнери пропонують відкинути комплекси й більше не приховувати ані ніжки, ані спідню білизну.
Виглядає це дещо зухвало, але напрочуд загадково і спокусливо.
Наважишся приміряти?
Монохромні сукні
Життя не складається лише з чорного та білого. А от наймодніші сукні весни 2021 – ще й як.
Ці два кольори настільки самодостатні й досконалі, що не потребують полутонів.
Монохром ідеально виглядатиме і у вечірньому гардеробі, і у кежуал-стилі.
Занижена талія
Ви здивовані? Ми теж!
Усі думали, що низька талія – це давно забутий тренд 90-х і початку 2000-х.
А він взяв і повернувся, вкотре нагадуючи: мода – річ циклічна.
Тож після двох десятиліть забуття, джинси та спідниці з заниженою талією знову з’являються в гардеробах модниць.
Спортивні худі
Одним із модних фаворитів як зими, так і весни 2021 є спортивні худі.
Під час вимушеного карантину ми настільки звикли до домашнього комфорту, що розлучатися з ним аж ніяк не хочеться.
Тому без зручних худі та світшотів просто неможливо уявити гардероб сучасної дівчини.Також по темі: Модні жіночі стрижки 2021: яку зачіску обрати цього року Модні сумки на весну 2021: моделі, в які ти закохаєшся Градієнт і східні мотиви: модні шарфи на весну 2021
Ти можеш надати перевагу м’якеньким і затишним прогулянковим костюмам. Або стильно поєднати худі з брюками, спідницею та навіть туфлями-човниками.
Помаранчевий колір
Схоже, весною буде сонячно навіть у похмурі дні. Адже у тренді – яскравий оранжевий.
Апельсиновий, гарбузовий, нектариновий – усі вони не лише соковиті, але й дуже модні.
Особливим шиком нового сезону буде помаранчевий total-look. В такому вбранні непоміченою точно не залишишся!
Дуже короткі спідниці
Коротка, ну дуже коротка спідниця. Така, що й нахилятися в ній – занадто зухвало 🙂
Наступної весни вона обіцяє знову підкорити вулиці великих і маленьких міст.
Розуміємо, що цей тренд – «не для всіх», але, можливо, саме тобі схочеться його приміряти. Чому б і ні?
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні куртки на весну 2021.
Фото: Pixabay