Сделаем это по-быстрому! Вийшла кулінарна книга від Аніти Луценко та Катерини Андреєвої

Що потрібно дарувати мамі, сестрі, подрузі: Аніта Луценко та Катерина Андреєва знають відповідь.

Відомий український тренер Аніта Луценко та професійний кулінар Катерина Андреєва привітали жінок з весною випуском корисної книги рецептів «Сделаем это по-быстрому!».

«Нас вчать водити машину, перш, ніж посадити за кермо, але нас ніхто нічому не вчить, перш ніж дати в руки ніж і сковорідку. Як і у всьому, важливо мати приблизний план дій. У нашій книзі є список продуктів, які завжди повинні бути в холодильнику, і ти зможеш приготувати не тільки смачний сніданок для себе чи своєї родини, а й приємно здивувати раптових гостей», – коментує Катерина Андреєва.

До книги «Сделаем это по-быстрому!» увійшли 125 рецептів, які суттєво полегшать життя кожної сучасної жінки.

Незважаючи на те, що Аніта спортивний тренер, вона багато років активно вивчає здорове харчування.

Завдяки цьому в книзі зовсім немає жодних обмежень. Страви дозволяють відчути новий смак і відійти від накатаної програми в прийомах їжі.

Особливу увагу автори приділили різним соусам.

Як виявилося, в домашніх умовах приготувати смачний песто реально.

Аніта і Катя продемонстрували це на презентації книги разом із представниками українських ЗМІ в студії «Vlasna кухня».

Місце було вибрано неспроста.

Даний гастролофт – це один із креативних проектів Катерини Андреєвої.

Як запевняє Аніта Луценко, максимальна кількість часу, який знадобиться на підготовку одного блюда з книги рецептів – від 3-х до 25 хвилин.

Процес легкий і швидкий. Редактори видань під професійним керівництвом Аніти і Катерини встигли приготувати не тільки соус песто, але і гуакамоле, фоккачу і солоні сирники.

Автори також діляться кулінарними секретами і розповідають про мінімальні заготовки.

«Сирники можна поставити в заморозку, дістати на наступний ранок і насолоджуватися тим часом, який у тебе звільнився. Наші рецепти дуже прості і страви, приготовані за ними, завжди виходять. Це перевірено нами! Ми готували все самі, щось додавали, щось міняли. На фінальній стадії роздали рецепти своїм подругам і попросили надіслати відгуки. Їхні чоловіки нам дякувіали», – коментує Аніта Луценко.

Аніта Луценко та Катерина Андреєва впевнені, що їжа це не тільки смак і здоров’я, а й емоції.

«Зробимо це по-швидкому!» однозначно руйнує усталені стереотипи про напряг від готування. Книга стане ідеальним подарунком для будь-якого випадку.

Виграти книгу «Зробимо це по-швидкому!» можна в конкурсі, який проходить на фейсбук-сторінці Ранку у Великому Місті.

Фото: andreeva.kateryna

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