М’ятий метал і гігантоманія: модні аксесуари на весну 2021

Модні аксесуари 2021 – які прикраси у тренді цієї весни.

Вдало підібраний аксесуар може стати не лише доповненням твого луку, але й головним його акцентом.

Але які аксесуари будуть найбільш актуальними в новому сезоні? Зараз усе розкажемо.

Модні аксесуари на весну 2021

М’ятий метал

На зміну гладеньким кулонам і сережкам прийшли незвичайні текстури, що нагадують пом’ятий метал або фольгу.

Такі прикраси виглядають футуристично і водночас невимушено.

А ще – загадково виблискують у променях весняного сонця, створюючи безліч бліків.

М’яті прикраси освіжають образ і додають динаміки будь-якому вбранню.

Широкі ремені

Ремінь – один із головних модних аксесуарів 2021 року. Найпопулярнішими будуть широкі та ультраширокі моделі.

Якщо ж любиш тоненькі ремінці – то носи їх одразу по два.

Навесні 2021 року ременями підкреслюють не лише джинси та спідниці, але й сукні, комбінезони та навіть верхній одяг.

Обідки

Трендові обідки для волосся – ідеальний вибір для весни 2021.

У цьому сезоні особливим шиком вважаються витончені вузенькі ланцюжки, що делікатно виблискують на волоссі. Виглядає це чарівно!

Вибирай обручі, не перевантажені зайвими деталями. Поєднуй їх із легкими весняними сукнями в тон.

Сережки XXL

Сережки стають все більше і більше. Сьогодні вони вже настільки великі й довгі, що можуть вільно лежати на плечах!

Якщо тобі теж до смаку гігантоманія – вибирай підвіски з легких матеріалів, наприклад з пір’я чи мережива.

Адже носити масивні металеві прикраси у вушках може бути як мінімум боляче, а то й небезпечно.

Перли

Ювелірні вироби з перлів (та біжутерія, яка їх імітує) – знову на піку популярності.

Навесні 2021 можеш сміливо віддавати перевагу як перлинкам як класичної форми, так і фантазійним.

Носи їх зі спідницями-плісе та трендовими брюками-палаццо – такий ансамбль виглядатиме по-весняному ніжно.

Втім, зауваж: перлів не повинно бути багато. Аби зробити акцент, достатньо одного браслета або лаконічного намиста.

Масивні ланцюги

Чим габаритнішим буде ланцюг – тим краще. Розмір ланок у 2021 році може досягати розмірів курячого яйця, і це дійсно вражає!

Незвичайний аксесуар підкреслить твою тендітність та довгу тонку шию.

А от якщо ти не хочеш акцентувати увагу на зоні декольте – віт такого аксесуари краще відмовитися.

Шкіряні браслети

Цієї весни зап’ястя жінок і дівчат м’яко обійматимуть шкіряні браслети. Саме їх дизайнери називають головним аксесуаром нового сезону.

Вони можуть бути однотонними або прикрашеними гравіюванням.

Шкіряні браслети органічно впишуться в будь-який лук, анікрапельки його не перевантажуючи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на весну 2021.

Фото: Unsplash

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