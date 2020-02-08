Де святкувати День народження в Києві: оригінальні ідеї

День народження буває лиш один раз на рік. Тому в кожного виникає питання: де ж провести святкування?

Проте звичайні посиденьки вдома, кафе чи ресторані вже всім набридли.

Хочеться чогось незвичного та незабутнього?

Ранок у Великому Місті допоможе тобі вирішити цю проблему. Ми зібрали кращі ідеї святкування Дня народження, про які ти зможеш прочитати нижче.

Оригінальні місця для святкування Дня народження

Патібас

Вечірка в автобусі. Чому б ні?

Ти можеш замовити транспорт у будь-яке місце, запросити туди своїх друзів та показати цілому місту, в кого тут найкраще день народження.

Бар, закуски та дискотека до твоїх послуг.

Патібас буде для тебе як приватний нічний клуб, головним гостем якого будеш саме ти.

Ціни: від 1000 до 1400 гривень за годину.

Антикінотеатр

Якщо ви з друзями любите спыльно дивитись фільми, то варто відсвяткувати День народження в антикінотеатрі.

Тут до твоїх послуг будуть величезний екран, зручні пуфи, музика та відеоігри.

Кожен із гостей знайде, чим йому зайнятись, та неодмінно залишиться задоволеним.

Їжу та напої ти можеш принести з собою або замовити вже на місці.

Найбільший зал вміщує до 18 людей.

Ціна: від 400 до 800 гривень за 2 години.

Контакти та адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 30; +38 (096) 882 67 76

Квест-кімната

Ти маєш компанію, але не знаєш, як її розважити? А що як до проходження квест-кімнати?

За помірні гроші ви отримаєте захопливий сюжет та завдання, яке вам варто вирішити за обмежений час.

Кожному потрібно буде задіяти логіку, інтелект та пройти квест.

Такий День народження ви точно будете обговорювати ще кілька днів.

Ціна: 300-1200 грн

Пейнтбольний клуб

Як щодо Дня народження з елементами перестрілок?

Ні, не хвилюйся, ти не будеш знаходитись в центрі кримінальних розбірок.

А матимеш можливість розбити своїх гостей на команди та зіграти в пейнтбол.

Організатори з задоволенням напишуть тобі сценарій до вечірки.

Окрім пейнтболу, можна зіграти і в інші ігри, такі як настільний теніс.

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Адміністратори із задоволенням розкажуть тобі про додаткові можливості проведення святкування.

А коли ви з гостями нагуляєте апетит на свіжому повітрі, можна продовжити свято за столиками.

Після гри імениннику вручається диплом.

Ціна: від 100 гривень за годину з кожного, кулі зазвичай оплачуються окремо.

День народження в музеї

Ми знаємо про фільм Ніч у музеї. Тоді чому б не провести там свій День народження?

Національний художній музей України пропонує до твоїх послуг спеціальну програму на святкування.

Тобі та твоїм гостям буде проведена цікава інтерактивна екскурсія, ви можете пройти квест та заслужити оригінальний подарунок.

Ти отримаєш репродукцію твору з виставки, перемальовану з твоєї фотографії.

Окрім того, організатори пропонують тобі відвідати різноманітні майстер-класи.

Адміністратори музею радять замовляти послугу за 2 тижні до події.

Ціна: від 560 до 1180 гривень

Контакти та адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 6; (044) 279 64 62, (044) 278 74 54

Аквапарк

Басейни, екстремальні горки, лазні та бар можуть бути частиною одного з найвеселіших святкувань Дня народження в твоєму житті.

В аквапарку ви з гсотями зможете відчути себе маленькими бешкетниками, які із задоволенням стрибають бомбочкою у воду.

На таке святкування можна з легкістю брати з собою дітей і не хвилюватись, що хтось залишиться незадоволеним.

Ціна: дорослий — 320 гривень, дитячий — 250 гривень, іменнику вхід безкоштовний.

Контакти та адреса: м. Бровари, вул. Київська, 316; (044) 200 29 80

Обирай ідеї собі до смаку та пам’ятай, що будь-який День народження — це незабутнє свято. Адже в цей день нам подарували найкраще — життя.

Нагадаємо, раніше ми писали привітання до дня народження.

Дарина Реготун

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