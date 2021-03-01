Українські зірки, які поставили здоров’я в пріоритет – топ від Ранку у Великому Місті.

Підтягнуте тіло, чиста шкіра і розкішне волосся – неодмінні атрибути зовнішності знаменитостей.

Проте за ефектним виглядом стоїть не удача, а клопітка праця та дисципліна.

Ми склали для вас добірку з 5 українських зірок, які ведуть здоровий спосіб життя.

Зірки, які ведуть здоровий спосіб життя

Ольга Сумська

Українська акторка у свої 54 має приголомшливий вигляд.

Секрети краси Сумської – ранкова пробіжка.

У будь-яку погоду зірка щодня бігає щонайменше 30 хвилин.

Пропустити ритуал може хіба у сильні морози.

Після цього акторка приймає контрастний душ і випиває велику чашку теплої води з лимоном.

Сумська надає перевагу легким сніданкам.

Зазвичай це каша і бутерброд з козячим сиром.

Жодних сосисок, тостів, жирної яєчні чи іншої важкої їжі.

Пані Ольга має таку філософію харчування: «Краще їсти все, що рухається і росте, але не їсти те, що запаковане».

Раніше, коли я бачила смачний шоколад, то в мене були мурашки по тілу від передчуття: я з’їдала пів плитки, запивала капучино – ось воно, щастя! – зізнається Сумська.

Проте зараз актриса вже не може пригадати, коли востаннє куштувала цукерки або шоколадні батончики.

NK

Для того, щоб підтримувати форму, Настя Каменських займається спортом і харчується за особливою схемою.

Співачка їсть 5 разів на день. Робить перерви між прийманням їжі у 3 години.

На сніданок у знаменитості вівсянка або овечий йогурт без добавок.

До страви зірка додає ягоди, фрукти або горіхи.

Протягом дня Каменських дозволяє собі тільки одну чашку кави з мигдальним або кокосовим молоком і одну чашку чаю.

В інший час п’є чисту воду – по 2-3 літри на день.

За 20 хвилин перед кожним прийомом їжі Настя випиває склянку води.

Маша Єфросиніна

Задля легкості Єфросиніна майже не їсть м’яса. Іноді може дозволити собі птицю.

Табу для зірки – випічка, газовані напої, консервація, копчене.

Молока Маша теж не п’є.

Телеведуча каже, що спеціалісти довели, що цей продукт дорослим організмом практично не засвоюється.

Як замінник Єфросиніна використовує соєве молоко.

Солодкого зірка майже не вживає.

«Іноді я їла шоколад і зефір, але тепер не роблю цього, тому що знайшла абсолютна нешкідливу і дуже смачну альтернативу – сухофрукти, органічні фруктові цукерки, пастила», — ділиться Маша.

Ще одне правило знаменитості: жодних вуглеводів після 15:00. Адже згодом обмін речовин сповільнюється.

«Так що їжте на здоров’я ваш улюблений шоколад, але в першій половині дня. Фрукти, до речі, теж вуглеводи. Тому тарілка винограду чи черешні на вечерю більш згубно вплине на вашу фігуру, аніж салат із індички», — запевняє зірка.

Оля Полякова

Запорука розкішного вигляду Полякової – спорт на свіжому повітрі.

До того ж активна концертна діяльність і танці теж не дають зірці розслаблятися.

Ще один секрет краси – відвідини бані.

Оля влаштовує собі такий ритуал щотижня і використовує там березовий віник, щоб розігнати лімфоток.

Опісля занурюється в купіль.

Потім використовує саморобний скраб з кавової гущі, вівсяних пластівців, меду і дрібної морської солі.

А для відновлення водного балансу в організмі після такої процедури п’є трав’яний чай.

Окрім цього, Полякова ще й правильно харчується.

Крупи та хліб дозволяє собі тільки вранці. Фрукти їсть до 15:00.

Віталій Козловський

Співак багато тренується, щоб підтримувати свою спортивну форму.

Віталій відмовився від алкоголю. Не їсть смаженого, копченого, жирного.

Раніше Козловський був переконаний, що ідеального пресу не досягне через «генетику».

Були періоди, коли зірка займався спортом практично щодня.

Зараз Віталій іноді балує себе смачненьким.

Проте має залізне правило: ніколи не пропускає тренувань, навіть на гастролях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історії зірок, які перемогли рак.

Фото: Instagram

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