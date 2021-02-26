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ICTV / Ранок / Призов 2021 в Україні: коли почнеться і кого саме призвуть / 26.02.2021 10:39
26.02.2021 10:39
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Призов 2021 в Україні: коли почнеться і кого саме призвуть


Все про призов 2021 в Україні. 

Цього року Україна призиватиме до армії традиційно навесні і восени: протягом квітня-червня та жовтня-грудня.

Підготовки до призовів розпочнуться за місяць до початку – 1 березня і 1 вересня відповідно.

Повістки отримають юнаки віком від 18 до 27 років.

Кого призиватимуть?

Призивають всіх молодих людей, які не мають, по-перше, перешкод за станом здоров’я, які є придатними за медичними показниками, які не є студентами денної форми навчання чи аспірантури вишів, які не мають на утриманні дітей-інвалідів або батьків, які потребують догляду, – каже керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Чи відправлятимуть призовників у зону бойових дій?

На цьому питанні акцентується увага під час кожного призову. Відповідь: ні.

Призовники-строковики, як і раніше, не служитимуть в районі проведення Операції Об’єднаних Сил.

Скільки строковиків призвуть до лав армії?

Минулого року до війська пішли приблизно тридцять тисяч осіб.

Нині ж планують призвати на строкову військову службу на дві тисячі юнаків більше, ніж торік.

Щоправда, цифра поки не остаточна.

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Вона може змінитися, але не у більший бік.

Про це заявив представник командування сухопутних військ.

Чому збільшується кількість призовників?

Є великий некомплект в багатьох військових частинах контрактників.

Падає кількість людей, які хотіли би укласти контракт.

А ті, що служать за ним, не вмотивовані достатньо, щоб продовжувати його.

Відбувається відтік кадрів із ЗСУ, а завдання комусь треба виконувати. Є військові частини по всій Україні, де є потреба у водіях, у механіках. Необхідно нести караульну службу. Багато завдань, які можуть виконувати просто люди, які прийшли служити за контрактом навіть без вищої освіти. Підозрюю, що за рахунок призовників хочуть оцю прогалину заповнити, – пояснює Мусієнко.

Як змінилася підготовка до призову в Україні? Чого слід очікувати?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як анексія Криму назавжди змінила Росію.

Фото: Збройні Сили України

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Теги: армія, ЗСУ, Призов
26.02.2021 10:39



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