Історія однієї дівчини — як українці їздять на стажування за кордон під час пандемії

Міжнародні професійні стажування для молоді вже давно практикуються в усьому світі.

Це можливість здобути цінний досвід, покращити свою англійську, знайти друзів та відчути “на смак” самостійне життя.

Цікаво, що навіть під час пандемії коронавірусу ці програми продовжують діяти.

Ранок у Великому Місті поговорив з молодими людьми, які наважилися поїхати на стажування та поділилися своїм досвідом.

Олеся Мегединюк, 22 роки

Гонконг, Китай

Усім вітання з Гонконгу! З жовтня 2020 року я проходжу стажування від AIESEC з діджитал-маркетингу та графічного дизайну.

Після початку карантину в березні попередня робота втратила свій сенс, бо довелося скасувати проєкт, над яким я працювала.

Тому я почала активно подаватися на різні стажування.

Є багато можливостей професійного розвитку в моїй сфері в Азії, то чому б і не спробувати?

Усе краще за просиджування штанів на одному місці.

Коли я їхала сюди, то трохи нервувала через карантинні обмеження.

Мені довелося провести 2 тижні на самоізоляції.

70% витрат цієї «відпустки» сплатила компанія.

Загалом, Гонконг набагато безпечніший, ніж Україна.

Усі люди ходять у масках, навіть на вулиці. Антисептики розташовані ледве не на кожному кроці.

Будь-хто може скористатися безкоштовним тестом на COVID-19 прямо в метро.

До того ж, є спеціальний мобільний застосунок, який постійно оновлює статистику захворюваності на коронавірус.

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Він показує на карті райони й будівлі, у яких нові випадки зараження були зафіксовані.

Додаток дає актуальні рекомендації щодо збереження здоров’я.

Також не дивуйтеся, якщо вас попросять надати особисті контакти під час вечері в ресторані.

Ці дані стануть у пригоді, якщо раптом з’ясується, що гість або співробітник, який теоретично міг комунікувати з вами, захворів на коронавірус.

Вас обов’язково проінформують про це.

Мені дуже пощастило з роботою, бо постійно доводиться приймати виклики і виконувати нові завдання.

Моя компанія виробляє пакування для ексклюзивних продуктів.

Я не прийшла на все готове, бо раніше в цій організації взагалі не було маркетингового департаменту.

Так, у це складно повірити, але до карантину вони спілкувалися зі світом лише на виставках і конференціях.

Отож, я взяла ініціативу у свої руки й будую все з нуля.

Моє стажування мало би тривати півроку, але компанія запропонувала мені продовжити контракт ще на 6 місяців. Я погодилася!

Колектив надзвичайно привітний та дружній. Я там наймолодша, бо середній вік працівників – 50-60 років.

Але якщо поглянути на цих людей, то ніколи про це не здогадаєшся, тому що гонконгці більш відповідально й свідомо ставляться до свого здоров’я.

Усі люблять проводити час надворі. Біг, хайкінг, йога — улюблені тут види спорту.

Друзів я знайшла не тільки завдяки роботі, а й через пошук житла.

Справа в тому, що аренда помешкання тут найдорожча у світі.

У місті живе 7,5 млн людей, а за площею Гонконг не набагато більший за Київ. Квартири дуже тісні й незручні.

Я винаймаю апартаменти разом з двома дівчатами, але почуваюся досить комфортно.

Кожна має свою кімнату. Ми живемо в центрі міста. До роботи треба йти 10 хвилин пішки.

А коштує все це задоволення менше половини моєї заробітної плати.

Якщо говорити про адаптацію, то вона далася досить легко.

Жодного мовного бар’єру немає, бо більшість людей тут вільно володіють англійською.

Крім того, наша компанія мультинаціональна. Це означає, що ми спілкуємося теж виключно англійською.

Єдине, до чого було складно пристосуватися — клімат. У Гонконзі він спекотний і вологий.

Спочатку постійно боліла голова, та ще й з’явилася очна мігрень (як потім виявилося, це досить типова проблема для людей, які різко змінили клімат). Але через тиждень усе минуло.

До речі, це вже не перше моє стажування. До цього я двічі їздила за програмою Work & Travel до США.

Це незабутій досвід, який дійсно змінює людину на краще.

Загалом, я рекомендую пробувати міжнародні стажування всім, хто хоче розвинутися професійно та особистісно, розширити свої горизонти, познайомитися з неймовірними людьми, а також вийти з власної зони комфорту.

Ранок у Великому місті також поспілкувався з представниками двох перевірених організацій, які займаються цими стажуваннями, і розкаже, як взяти участь у міжнародних програмах.

Більше про програми

AIESEC — це міжнародна молодіжна організація, яка діє в 110 країнах світу.

Вона некомерційна, неполітична, незалежна та повністю керована молоддю віком від 18 до 29 років.

Метою AIESEC є мир і реалізація лідерського та професійного потенціалу молоді шляхом міжкультурного обміну.

Ця організація пропонує волонтерські програми, професійні стажування, а також проводить різні заходи для розвитку української молоді.

Основні напрямки для професійних стажувань — маркетинг, IT, бізнес-адміністрування, фінанси, викладання, дизайн, інженерія.

Набір на програми відбувається постійно. Тривалість проєктів — до року.

Залежно від умов програми, стажер отримує заробітну плату та/або місце проживання.

Окрім цього, певні компанії надають та/або оплачують харчування та громадський транспорт у відповідній країні.

Вимоги:

Вік — 18-30 років.

Рівень англійської — В2 (Upper-Intermediate) і вище.

Досвід роботи.

Що ви отримуєте від організації:

Допомогу з оформленням резюме.

Індивідуальний підбір проєктів.

Комунікацію з компанією, яка пропонує стажування, та організацію процесу відбору на програму.

Допомогу з отриманням документів (віза, дозвіл на проживання тощо) та інформаційно-консультаційні послуги.

Зустріч в аеропорту, супровід до місця проживання та роботи.

Постійний контакт під час стажування.

Що стажер має сплатити:

Організаційний внесок, який сплачується після укладання договору і становить 4000-6000 грн в залежності від проєкту.

Вартість документів (віза, дозвіл на проживання тощо).

Вартість медичного страхування.

Вартість авіаквитків туди й назад.

Двотижневий карантин (за необхідності).

Місце проживання (якщо це не передбачено умовами стажування).

ПЦР-тест на COVID-19 (за необхідності).

Work and Travel USA — програма міжнародного культурного обміну, що дозволяє студентам різних країн світу поїхати на літні канікули до Сполучених Штатів Америки.

Стажери мають нагоду працювати й подорожувати.

Основною метою проєктів є знайомство із життям Америки та поширення власної культури серед мешканців США.

Тут ви зможете працювати у сфері обслуговування: офіціант у кафе, реєстратор у готелі, працівник парку атракціонів, касир, продавець-консультант, рятувальник, дитячий аматор, прибиральник, кухар тощо.

Набір на програму розпочинається у жовтні й завершується в кінці лютого.

Період, коли можна поїхати на стажування — 4 травня — 31 серпня.

Уся робота оплачувана. 90% компаній надають житло, проте не покривають його вартість.

Ви зможете подорожувати всіма штатами США під час стажування, а також ще місяць після завершення програми.

Проте в будь-якому випадку потрібно повернутися в Україну до 1 вересня.

Вимоги:

Бути студентом бакалаврату.

Вік — 18-24 роки.

Рівень англійської мови — А2 і вище.

Бажано добре навчатися в університеті й хоча б один раз побувати за кордоном (на це зважають при оформленні візи).

Що ви отримуєте від організації:

Індивідуальну співбесіду англійською мовою.

Допомогу у виборі стажування.

Організацію спілкування з роботодавцем та інтерв’ю.

Підготовку до співбесіди з посольством США в Україні та збір необхідних документів для отримання візи.

Оформлення медичного страхування.

Постійну підтримку та комунікацію під час перебування в США.

Що стажер має сплатити:

Організаційний внесок розміром 1670$, у вартість якого входять форма DS-19, медичне страхування, угода про стажування, консультаційні та організаційні послуги.

Реєстраційний збір у Київський офіс розміром 4500 грн.

500 грн — збір працевлаштування згідно з Мінсоцполітики.

$35 — реєстраційний збір системи SEVIS.

$160 — візовий збір (MRV).

$600 — в середньому ціна на авіаквиток.

$41 — приблизні комісії банку.

ПЦР-тест на COVID-19.

Вартість місця проживання.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, як живеться заробітчанам у В’єтнамі.

Фото: Unsplash, Олеся Мегединюк.

Спілкувалася Олена Яковлєва

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