Магнітні бурі у березні 2021– календар небезпечних дат

Березень 2020 року обіцяє бути неспокійним геомагнітному плані. У цьому місяці на українців чекають одразу три доволі потужні магнітні бурі.

То коли саме варто ретельно стежити за своїм артеріальним тиском і самопочуттям? Читай нижче.

Календар магнітних бур на березень 2021

На початку весни на нас чекає 3 магнітні бурі, які можуть негативно позначитися на здоров’ї. Особливо уважними треба бути метеозалежним людям.

13 березня – середня магнітна буря 20-22 березня – сильна магнітна буря 28 березня – середня магнітна буря

Як магнітні бурі шкодять здоров’ю

Коливання магнітного поля Землі завдають проблем нашому організму. Під час магнітних бур люди можуть відчувати такі симптоми.

Головний біль, запаморочення.

Підвищення артеріального тиску.

Біль у суглобах

Значна нервова напруга, різкі зміни настрою.

Зменшення працездатності та загального тонусу організму

Безсоння або сонливість

Як пережити магнітну бурю

Якщо твій організм вимагає відпочинку – дай йому таку можливість. Намагайся не перевантажуватися важкою фізичною роботою,.

Уникай стресів

Пий мінімум 1,5 літри чистої води на день, а також більше зеленого чаю та соків

Заміни солодку, солону та жирну їжу на овочі та фрукти

Тимчасово відмовся від алкоголю

Частіше провітрюй кімнату, вирушай на прогулянку до парку чи скверу

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, коли крутить ноги на погоду.

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