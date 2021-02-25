Лесі Українці – 150: найвідоміші твори видатної письменниці

Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження однієї з найвидатніших постатей української історії — поетеси, драматурга і громадської діячки Лесі Українки.

Цікаво, чи знала вона, що її твори надихатимуть та вселятимуть надію десяткам поколінь довго-довго після її смерті.

Саме про ці шедеври сьогодні і піде мова.

Ранок у Великому Місті приготував добірку творів поетеси.

ТОП-5 творів Лесі Українки

Contra spem spero

Почнемо із легендарного вірша, назва якого відразу асоціюється з видатною поетесою.

Ще у школі кожен із нас намагався запам’ятати ті три латинські слова, які перекладаються “без надії сподіваюсь”.

Безпосереднім поштовхом до написання твору був один із важких періодів загострення хвороби поетеси, яку вона жартома називала “сізіфовим каменем”.

Леся Українка, усміхаючись крізь сльози, плекала надію на краще й закликала кожного “жити, поки жити їм дозволяє дух життя”.

Можливо, саме через це вона й досі настільки жива та реальна у наших серцях…

Лісова пісня

Якщо ми вже заговорили про шкільну програму, то куди без славетної драми-феєрії “Лісова пісня”.

У п’єсі Леся Українка наповну дала волю своїм творчим фантазіям.

Прекрасні міфічні персонажі, описані поетесою, доводять, що прадавні волинські ліси нічим не гірші за помешкання таємничих кельтів.

Леся Українка, описуючи процес написання “Лісової пісні”, поділилась, що писала драму 10-12 днів, не відриваючись:

Після неї я була хвора і досить довго “приходила до пам’яті”…

Український фентезі вражає ще й своєю неймовірною ліричної історією. Вона просльозить будь-кого.

Твої листи завжди пахнуть зов’ялими трояндами…

Кохання, кохання, кохання…

Якщо ми зайшли вже на територію лірики, то гріх не згадати про цей твір.

Леся Українка освідчувалась у своїх почуттях так лагідно й проникливо, як ніхто інший.

І при цьому не втрачала свою глибінь та філософію

“Тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе”, — писала вона до “милого друга”.

Прочитай-но лише цю прозу і ти відкриєш для себе поетесу зовсім з іншого боку.

І нехай в’януть білі й рожеві, червоні й блакитні троянди…

Бояриня

Говорячи про Лесю Українку, не можна оминати того факту, що вона сильно любила свою землю.

Про це свідчить не лише її славетний псевдонім, а й численні твори.

У драмi “Бояриня” Леся Українка засуджує тих українцiв, якi зрадили батькiвщину заради почестей.

Засуджуючи невідданих рідній землі козаків, вона немов звертається до кожного з нас, переконливо стверджуючи:

Немає у світі такої цінності, яка перевищувала б цінність свободи.

Кассандра

У цьому творі Лесі Українці вдалося вміло поєднати теми патріотизму та емансипації жінок, переплівши це все із грецькою міфологією.

І при цьому вона ні на хвилину не втрачала своєї характерної ліричності та ніжності.

Кассандра — книга про сильну жінку, яка бореться за свободу зі всіма, хто стає на її шляху.

А, може, авторка писала про себе?

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі твори Дена Брауна.

Фото: Леся Українка: 150 імен

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