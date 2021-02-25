Крок назад у боротьбі з корупцією: НАБУ може стати “ручним”?

Найпродуктивніший в Україні орган – Національне антикорупційне бюро хочуть реформувати.

Але нові зміни можуть знищити відомство та усі його напрацювання.

Так вважають у самому НАБУ і додають, що їх хочуть перезавантажити і позбавити незалежності. Про це йдеться у заяві відомства на офіційному сайті:

Замість консолідації зусиль у боротьбі з корупцією, ми вкотре стали свідками чергового об’єднання владного ресурсу задля боротьби з НАБУ.

То що ж відбувається?

Потреба у реформуванні

Почнімо з того, що зміни до законодавства про НАБУ справді потрібні. Але виключно у питаннях відповідності до Конституції України.

Влітку минулого року Конституційний Суд визнав указ про призначення директором НАБУ Артема Ситника неконституційним.

Відтак, певні розбіжності в законодавстві слід привести до ладу.

Однак уряд, який і виступив автором законопроекту, перестарався, вважають експерти.

НАБУ втратить незалежність?

Згідно із зареєстрованим в Раді законопроектом, зміниться статус самого бюро.

Він перестане бути правоохоронним органом, а стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Простіше кажучи, буде підпорядковуватись і звітуватись перед Кабміном.

Експерти кажуть, що у цьому питанні є ризики, але вони не критичні.

А от нові правила призначення і звільнення з посади директора НАБУ – серйозно насторожують.

Керівник центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що незалежність правоохоронного органу визначається двома ключовими моментами.

Перше – незалежнае конкурсне призначення директора. Друге – це неможливість звільнити директора з політичних підстав.

Оскільки Кабмін руйнує ці два ключові моменти, ні про яку незалежність НАБУ не можна говорити у разі прийняття цього закону, – наголосив експерт.

Які ще зміни передбачає законопроект?

Згідно із законопроектом, право проводити конкурсний відбір на посаду директора НАБУ мають 9 осіб.

Троє представників від Кабміну, троє від РНБО і ще троє із Кабміну, але на підставі пропозицій донорів, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу в запобіганні та протидії корупції.

Більше того, якщо Верховна Рада ухвалить законопроект, то діючий керівник відомства Артем Ситник автоматично втратить свою посаду.

Віталій Шабунін каже, що це прекрасно демонструє вагу слова президента і прем’єр-міністра:

Влітку вони підписали меморандум з МВФ, де чорним по білому сказано, що президент і прем’єр не допустять політичного звільнення голови НАБУ.

Експерти впевнені, що законопроект хочуть прийняти зовсім не для того, щоб врегулювати законодавство, а швидше, аби скинути керівника відомства Артема Ситника з його посади.

Виникає логічне питання? Чому влада хоче взяти НАБУ контроль, та позбутися його теперішнього керівника Артема Ситника?

Про це та багато іншого дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому відмовляють у субсидії.

Фото: НАБУ

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