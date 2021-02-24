Чому не можна просто надрукувати більше грошей в Україні

Чому у нашій країні не надрукують більше грошей? Чи може це стати виходом з економічної кризи? Давайте розберемося разом.

У голові кожного свідомого українця точно поставало питання друку більшої кількості купюр.

Дійсно, чому просто не надрукувати додаткові гроші?

Насамперед, цьому є багато пояснень.

Чому ми не можемо надрукувати більше грошей

Емісія (випуск нових грошових знаків) може призвести до девальвації (їх знеціненню), а це прямий шлях до інфляції (підвищенню цін на тривалий період).

У випадку збільшення кількості грошей, інфляція — неминуча.

Уяви, грошей стає більше, ціни на товари починають зростати (адже гроші та товари повинні бути у балансі).

При цьому, заробітня плата не стає більшою, адже вона не встигає за даним економічним процесом.

Тому замість збагачення, це призведе до зубожіння.

Проте, не можна сказати, що друкування грошей — неможливе.

Для країн зі стабільною економікою випуск додаткової готівки може бути корисним.

У таких країнах кошти посприяють купівельній активності людей та додатковим прибуткам виробників.

Також по темі: На порозі економічної кризи: в якій валюті краще зберігати свої гроші Виробництв стане більше, як і нових робочих місць.

У такому випадку друк додаткових грошей принесе економічну вигоду, а інфляція буде майже непомітною для країн.

Саме тому США, Німеччина, Велика Британія, Японія та інші країни-гіганти періодично вдаються до емісії.

А як щодо України?

У випадку з Україною, такий сценарій спрацює лише за умови, коли додруковані гроші мають піти на розвиток малого та середнього бізнесу.

А прибуток з однієї вкладеної гривні повинен бути максимальним.

Є ще одна умова —

Усі ці дії мають відбуватися максимально швидко, щоб не призвести до інфляції.

Це не можна робити безконтрольно.

Саме тому дана операція повинна бути прозорою, без жодних фінансових схем та махінацій.

Важливо! У країні не може бути більше грошей, ніж створених нею товарів.

Отже, незважаючи на бажання збільшити капітал та простим, здавалося б, шляхом побороти фінансові кризи, влада не може “звернутися”до емісії.

Будь-які економічні операції потребують чіткості та систематизованості, а головною умовою є те, щоб жодна купюра не стала вкраденою.

Інакше все було марно, і економіка країни впаде глибоко в прірву.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як навчитися економити.

Фото: Unsplash

Поліна Акуленко

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