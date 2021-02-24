Справа ПриватБанку: хто понесе відповідальність і що загрожує Коломойському

Найголовніше про справу ПриватБанку.

Голлівудський блокбастер по-українськи. Підозрюваний у злочині намагається втекти від правосуддя і вилетіти з країни на приватному літаку.

А доблесні правоохоронці змушують літак сісти у Борисполі та затримують підозрюваного.

Тільки це не кіно.

Затриманий – колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко.

Та давайте пригадаємо що це взагалі за “справа ПриватБанку” і як розгортається розслідування.

Про що взагалі йде мова?

Справа ПриватБанку тягнеться вже 4 роки. Її розслідують Генпрокуратура, НАБУ і Держбюро розслідувань.

Йдеться про виведення з банку п’яти з половиною мільярдів доларів.

Саме такі збитки зазнала держава під час націоналізації банку.

Економічний оглядач Андрій Яніцький розповідає:

Є версія слідства, що до націоналізації вивели гроші з банку. Але це сталося не одномоменто, а відбувалося протягом як мінімум 10 років.

Тобто гроші виводилися на дружні пов’язані з банком компанії у вигляді кредитних ліній.

Затримання Яценка

Поки що Володимиру Яценко вручили підозру за іншою справою.

Сума значно менша — майже 140 мільйонів гривень, які банк втратив за лічені дні до націоналізації у 2016 році.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса каже:

136 млн. гривень — це велика сума для звичайної людини, але дуже маленька для кейсу Приватбанку.

До слова, Володимиру Яценку майже вдалося уникнути правосуддя.

За дивним збігом обставин він вилетів з аеропорту у Дніпрі до Відня саме в той ранок, коли Генпрокурорка Ірина Венедиктова підписала підозру у справі.

Причому, утікач скористався літаком авіакомпанії WindRose, яку ЗМІ відносять до групи “Приват” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Експерт Андрій Яніцький вважає, що витік інформації з Генпрокуратори відбувався до підписання угоди.

Хто ще в “зоні ризику”?

Експерти обговорюють, чому полювання на колишніх топ-менеджерів групи Приват почали саме з Яценко.

Але зрештою, він поки єдиний затриманий, але не єдиний підозрюваний.

Підозри також вручили колишньому главі правління Приватбанку – Олександру Дубілету та екс-начальниці департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихіній.

Всім фігурантам справи по ПриватБанку загрожує в’язниця. Питання скільки років вони там проведуть і коли вони туди потраплять, — каже Сергій Фурса.

Оголошені підозри колишнім топ-менеджерам Приватбанку — це не просто дзвіночок, а пряма загроза Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, яким колись належав банк.

Щоправда, на думку експертів, дуже складно буде довести, що колишні менеджери банку діяли в інтересах тодішніх власників.

Хіба що, той самий Яценко співпрацюватиме зі слідством і заговорить, як то кажуть.

То чи доведуть справу до кінця і чи понесе відповідальність Ігор Коломойський, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що насправді означають санкції проти Медведчука.

Фото: Unsplash

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