Справа ПриватБанку: хто понесе відповідальність і що загрожує Коломойському

Найголовніше про справу ПриватБанку.
Голлівудський блокбастер по-українськи. Підозрюваний у злочині намагається втекти від правосуддя і вилетіти з країни на приватному літаку.
А доблесні правоохоронці змушують літак сісти у Борисполі та затримують підозрюваного.
Тільки це не кіно.
Затриманий – колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко.Також по темі: Нова холодна війна? Що задумав Кремль і чого чекати Україні Чому Байден не телефонує Зеленському, і що це означає для України Як заборона проросійських телеканалів вплине на рейтинг Зеленського?
Та давайте пригадаємо що це взагалі за “справа ПриватБанку” і як розгортається розслідування.
Про що взагалі йде мова?
Справа ПриватБанку тягнеться вже 4 роки. Її розслідують Генпрокуратура, НАБУ і Держбюро розслідувань.
Йдеться про виведення з банку п’яти з половиною мільярдів доларів.
Саме такі збитки зазнала держава під час націоналізації банку.
Економічний оглядач Андрій Яніцький розповідає:
Є версія слідства, що до націоналізації вивели гроші з банку. Але це сталося не одномоменто, а відбувалося протягом як мінімум 10 років.
Тобто гроші виводилися на дружні пов’язані з банком компанії у вигляді кредитних ліній.
Затримання Яценка
Поки що Володимиру Яценко вручили підозру за іншою справою.
Сума значно менша — майже 140 мільйонів гривень, які банк втратив за лічені дні до націоналізації у 2016 році.
Інвестиційний банкір Сергій Фурса каже:
136 млн. гривень — це велика сума для звичайної людини, але дуже маленька для кейсу Приватбанку.
До слова, Володимиру Яценку майже вдалося уникнути правосуддя.
За дивним збігом обставин він вилетів з аеропорту у Дніпрі до Відня саме в той ранок, коли Генпрокурорка Ірина Венедиктова підписала підозру у справі.
Причому, утікач скористався літаком авіакомпанії WindRose, яку ЗМІ відносять до групи “Приват” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Експерт Андрій Яніцький вважає, що витік інформації з Генпрокуратори відбувався до підписання угоди.
Хто ще в “зоні ризику”?
Експерти обговорюють, чому полювання на колишніх топ-менеджерів групи Приват почали саме з Яценко.
Але зрештою, він поки єдиний затриманий, але не єдиний підозрюваний.
Підозри також вручили колишньому главі правління Приватбанку – Олександру Дубілету та екс-начальниці департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихіній.
Всім фігурантам справи по ПриватБанку загрожує в’язниця. Питання скільки років вони там проведуть і коли вони туди потраплять, — каже Сергій Фурса.
Оголошені підозри колишнім топ-менеджерам Приватбанку — це не просто дзвіночок, а пряма загроза Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, яким колись належав банк.
Щоправда, на думку експертів, дуже складно буде довести, що колишні менеджери банку діяли в інтересах тодішніх власників.
Хіба що, той самий Яценко співпрацюватиме зі слідством і заговорить, як то кажуть.
То чи доведуть справу до кінця і чи понесе відповідальність Ігор Коломойський, дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що насправді означають санкції проти Медведчука.
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