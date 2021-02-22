Попа як у Кім: як швидко підкачати сідниці

Як швидко підкачати сідниці?

Про це мріє практично кожна дівчина. Та далеко не кожна знає, які вправи справді ефективні.

Тому Ранок у Великому Місті спробував на собі кожну вправу, щоб ти швидко отримала бажаний результат.

Та пам’ятай, виконувати треба регулярно, а не раз у два місяці

Вправи на сідниці

Перед тим, як переходити до основних вправ, запам’ятай:

правило перше: перед тим, як виконувати вправи, зроби зарядку!

Вправа №1

Відома, як класичні присідання.

Постав ноги на ширині плечей. Спина повинна бути рівною. Під час присяду м’язи живота мають бути в напруженому стані, а не розслабленими. Присідай так, щоб коліна були зігнуті під кутом 90 градусів. Слідкуй, щоб вони не виходили вперед і не зводились всередину.

Правило друге: поступово збільшуй кількість виконаних вправ. Якщо зробила 30 присідань по три підходи, то наступного разу роби по 35.

Вправа №2

Стань на четвереньки так, щоб долонями обпиратись у підлогу. Можеш стояти, як на руках, так і на ліктях. Піднімай ногу під кутом доверху, наче п’яткою тягнешся до стелі. Не прогинай спину. Слідкуй за цим. Повільно опускай ногу.

Повторюй вправу на кожну ногу по 15-25 разів. По кілька підходів.

Вправа №3

Ти добре пам’ятаєш цю вправу з фізкультури, як класичні випади

Постав праву ногу вперед, а ліву назад. Вага тіла переноситься на праву ногу. Присідай так, щоб нога, яка попереду, була під кутом 90 градусів. Ліве коліно при цьому не торкається землі.

Щоб зробити вправу більш ефективною, можеш виконувати її з гантельками в руках вагою по 1-,15 кілограми.

Також по темі: Секрети краси Шакіри: як мати ідеальну фігуру та шкіру після 40 Коли краще бігати – зранку чи ввечері? Як швидко сісти на шпагат: ефективні вправи

Якщо їх немає, можеш спокійно взяти пляшки з водою.

Якщо хочеш мати красиве, підтягнуте тіло та пружні сідниці – запишись на акваеробіку. Це стане хорошим доповненням до вправ, які ми тобі порадили робити вище у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як схуднути в талії без дієт.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.