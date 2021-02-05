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ICTV / Ранок / Чи варто боятися щеплень від коронавірусу: міфи і правда про вакцини / 05.02.2021 13:00
05.02.2021 13:00
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Чи варто боятися щеплень від коронавірусу: міфи і правда про вакцини


Вся правда про вакцину від COVID-19.

“Вчені попереджають — неочікувана реакція на вакцину від коронавірусу Pfizer!”, “Зафіксовані випадки паралічу після щеплення американською вакциною!”, “Обережно — важкі побічні ефекти від західних вакцин!”…

Ймовірно, ви неодноразово натрапляли на такі заголовки в Інтернеті, адже поширюються вони з неймовірною швидкістю.

Та якщо до повідомлень про, нібито важкі побічні ефекти внаслідок щеплення “антиковідними” вакцинами ще можна було ставитися критично, то новина про 29 смертей літніх людей у Норвегії, яких раніше всередині січня прищепили пфайзерівською вакциною від коронавірусу, — налякала не тільки “антивакцинаторів”.

Ми свідомо не висвітлювали ці інциденти, коли про них говорили всі.

Тим часом, перевіряли та збирали інформацію, аби у всьому розібратися та, зрештою, відповісти на питання — чи варто боятися щеплення від COVID-19?

Спойлер —  ні!

Чому не варто боятися вакцини?

Після численних ретельних перевірок офіційні представники в Норвегії повідомили, що не вважають щеплення від коронавірусу вакциною компанії  Pfizer причиною смертей людей похилого віку.

Вже встигли проаналізувати 13 випадків, щодо решти 16 — наразі ведеться розслідування.

Також по темі: Спрей та пігулки: вакцини від коронавірусу, про які ви не чули Діти проти Путіна. Як молоде покоління росіян кинуло виклик режиму Вакцини від СOVID-19, про які ви ще не чули

А тепер, коли пристрасті вщухають, давайте розберемося, що не так з лякалками про смерті в норвезьких будинках для літніх людей та інших подібних повідомленнях? 

Розвінчання міфів

Насамперед, звернемо увагу на те, що Інтернет-ресурси часто умисно замовчують загальну кількість і вік вакцинованих від коронавірусу.

У Норвегії, за даними інформагентства Bloomberg, на момент звістки про 29 смертей в будинках для літніх людей щеплення пфайзерівською вакциною від коронавірусу зробили вже сорока двом тисячам добровольців.

Ще раз — 29 смертей людей віком понад 75 років з 42 тисяч провакцинованих від COVID-19!

Інфекціоніст Федір Лапій каже:

Нічого дивного немає, що в групі, у якій є високий ризик померти — назвемо це від “природних причин” — будуть випадки смерті, які стануться і в післявакцинальний період.

За даними “Британського медичного журналу”, щотижня у норвезьких будинках для літніх людей фіксують у середньому 400 смертей, які жодним чином не пов’язані зі щепленням від коронавірусу.

Пояснити це легко.

Окрім віку, ніхто не скасовував купу супутних захворювань, які збільшують ризик важкого перебігу COVID-19: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, ожиріння та інші.

І зрештою — просто похилий вік!

І ще один важливий момент — імунітет на вакцину від коронавірусу виробляється не миттєво після щеплення, а після отримання належної кількості доз вакцини.

Більшість “антиковідних” вакцин  — зокрема, пфайзерівська — дводозні.

Тож добровольці, які зробили щеплення, деякий час все ще були у зоні ризику. 

Кому вигідно поширювати фейки?

Повернемося до смертей у норвезьких будинках для літніх людей.

Фахівці кажуть — в Україні вони точно спричинили більше галасу, ніж у самій Норвегії.

Кому ж вигідні такі маніпуляції?

Російські Інтернет-ресурси і ті, що передруковують з них новини, люблять галасити про нібито страшні побічки від вакцин проти коронавірусу.

Якщо намальовані маніпуляторами цифри великі — легко піддатися паніці.

На це і розраховують пропагандисти, — кажуть фахівці.

Насправді до статистики розробників вакцин від COVID-19 потрапляють усі побічні ефекти, виявлені під час клінічних досліджень: від легких на кшталт незначної підвищення температури тіла до більш серйозних, довкола яких також чимало маніпуляцій.

Чому насправді вакцина не може викликати параліч Белла, а також розвінчання інших міфів російської пропаганди — дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечні мутації коронавріусу.

Фото: Pexels

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Теги: COVID-19, вакцина, коронавірус, російська пропаганда
05.02.2021 13:00



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