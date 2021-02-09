Як врятуватися від боргів? Юрист про плюси і мінуси банкрутства

Юрист Олександра Моргун розповів усе про процедуру “банкрутства”.

Наоформляли онлайн-кредитів і тепер не можете віддати, а шалені відсотки загнали в боргову яму?

Знайте, що з 2019 року існує процедура визнання фізичної особи банкрутом. А тепер вже є стала судова практика.

То що — тепер можна легально набрати кредитів і через деякий час просто визнати себе банкрутом, а далі списати всі борги та почати нове життя?

Звучить занадто казково.

Давайте розбиратися разом із юристом Олександром Моргуном.

Умови процедури банкрутства

Починати процедуру визнання себе банкрутом ви можете, якщо станом на 01.01.2021 сума ваших загальних боргів більша за 180 000 грн, тобто 30 мін заробітних плат.

Та ще за наявності деяких інших вимог, як-от:

боржник не погашає кредитити та не здійснює платежів більш, ніж 2 місяці;

державним чи приватним виконавцем була винесена постанова про відсутність у боржника майна до стагнення;

перед заявою має бути подана декларація 3 роки з інформацією про майно та доходи боржника і членів його сім’ї. А вони, до речі, не мають перевищувати 180 000 грн.

якщо житло не перевищує 60 м.кв., є єдиним місцем проживання сім’ї боржника і не є забезпеченням по договору іпотеки, його не конфіскують.

Як відбувається дана процедура?

Процедура банкрутства складається з 2 стадій:

1. Реструктуризація боргів.

Це найоптимальнійший варіант, оскільки складається план реструктуризації, у якому можна вказати розмір визнаних судом вимог із зазначити суми та черговості їх задоволення.

Також встановлюється певна сума коштів, яка щомісячно залишатиметься боржнику для задоволення його потреб.

2. Визнання боржника банкрутом та введення процедури погашення боргів.

Ця процедура вступає у дію в разі невиконання боржником плану реструктуризації боргів.

Суд в такому разі призначає керуючого, який проводить інвентаризацію майна боржника та визначає його вартість.

Таке майно і складає ліквідаційну масу.

А що власне дає процедура банкрутства?

Звісно, банкрутство видається дуже привабливим на перший погляд. Поглянь лиш, що воно пропонує:

Припиняється нарахування штрафних санкцій та відсотків за кредитами;

вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів;

строк виконання усіх грошових зобов’язань боржника вважається таким, що настав;

Але насправді все так вигідно, як ви собі подумали.

І ось чому:

1) Витрати

Як не дивно, але для того, щоб стати банкротом, потрібно багато грошей.

Всі, хто приймають участь в процедурі банкротства, не працюють за ідею, а працюють за гонорар – і ясна річ, що не за малий – оскільки, справа серйозна.

Отже, до справи банкротства залучаються: арбітражний керуючий, бухгалтери, юристи, оцінювачі та інші.

А як можна всім їм заплатити, якщо грошей немає? Це нікого не цікавить – якщо банкроство єдиний вихід, то і гроші зможете знайти.

2) Обмеження в укладенні угод боржником

Суд вживає заходів щодо забезпечення вимог кредиторів:

Заборона будь-яких позик;

Боржника можуть зобов’язати передати на зберігання цінне майно третім особам;

На все майно боржника накладається заборона його відчуження;

Розпорядження майном здійснюється під наглядом арбітражного керуючого;

Також можуть заборонити виїзд за кордон.

На нормальне отримання зарплати також можна не розраховувати, оскільки всіма коштами завідує арбітражний керуючий, і боржнику видається рівно мінімум, необхідний для життя.

3) Не всі борги підлягають списанню

Про які саме йдеться і хто ніколи не зможе стати банкруто?

Дивіться у відео блогера та танцюючого юриста Олександра Моргуна.

Нагадаємо, раніше ми публікували поради юриста про укладення шлюбного договору.

Фото: Unsplash

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